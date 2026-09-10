Evento solidario
Málaga celebra la solidaridad con el Gran Tardeo «Siempre Fuerte» en homenaje al legado de Pablo Ráez
El proyecto solidario, que incluye una travesía por mar, actuaciones y música, tendrá un coste de 25 euros por entrada
El proyecto solidario «Siempre Fuerte» ultima los preparativos de su segunda travesía, una jornada que volverá a unir deporte, memoria y compromiso social en homenaje al legado de Pablo Ráez.
La travesía por mar será el pistoletazo de salida de esta jornada. Está destinada a embarcaciones y clubes participantes, que se encontrarán a partir de las 11.30 horas frente a Astilleros Nereo, donde Esther Ráez leerá un manifiesto en memoria de su hermano Pablo. A esta travesía se sumará también la Breast Cancer Survivor, formada por mujeres supervivientes de cáncer de mama.
Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, la solidaridad se trasladará a Isla Pool Málaga, donde la música, las actuaciones y el buen ambiente serán los protagonistas de un encuentro abierto a la participación ciudadana, dando así comienzo al Gran Tardeo Solidario. Este contará con una programación musical que reunirá a DJ Alberto Groove, Insultante Juventud, Blackboard y DJ Darío Rincón, además de una rifa solidaria con sorpresas y premios.
La jornada cuenta con el apoyo de colaboradores y embajadores del proyecto, entre ellos Basti Reyes, de la Fundación Málaga Club de Fútbol, y la influencer malagueña, Pretty & Olé (María Rodríguez); y los clubes de remo Mediterráneo y El Candado.
Entradas
La entrada , ya disponible a través de Entradium, tiene un donativo de 25 euros e incluye una copa y/o dos cervezas o refrescos.
La edición de este año destinará su recaudación a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) y a Fundación Héroes, dos entidades que trabajan para mejorar la vida de las personas y familias que necesitan apoyo.
Un proyecto que homenajea el legado de Pablo Ráez
El Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» nació como un proyecto de solidaridad y memoria en homenaje a Pablo Ráez, cuya historia y compromiso con la donación de médula ósea movilizaron a miles de personas.
La presencia de Esther Ráez, como representante del proyecto y de la familia Ráez Martínez, refuerza el carácter de una iniciativa que no solo recuerda a Pablo, sino que también reivindica la importancia de seguir construyendo una sociedad más solidaria.
La organización anima a toda la ciudadanía, clubes deportivos, empresas e instituciones a sumarse a una iniciativa que demuestra que el legado de Pablo Ráez sigue inspirando solidaridad y compromiso colectivo.
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