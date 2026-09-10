Málaga celebra la solidaridad con el Gran Tardeo «Siempre Fuerte» en homenaje al legado de Pablo Ráez

El proyecto solidario «Siempre Fuerte» ultima los preparativos de su segunda travesía, una jornada que volverá a unir deporte, memoria y compromiso social en homenaje al legado de Pablo Ráez.

La travesía por mar será el pistoletazo de salida de esta jornada. Está destinada a embarcaciones y clubes participantes, que se encontrarán a partir de las 11.30 horas frente a Astilleros Nereo, donde Esther Ráez leerá un manifiesto en memoria de su hermano Pablo. A esta travesía se sumará también la Breast Cancer Survivor, formada por mujeres supervivientes de cáncer de mama.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, la solidaridad se trasladará a Isla Pool Málaga, donde la música, las actuaciones y el buen ambiente serán los protagonistas de un encuentro abierto a la participación ciudadana, dando así comienzo al Gran Tardeo Solidario. Este contará con una programación musical que reunirá a DJ Alberto Groove, Insultante Juventud, Blackboard y DJ Darío Rincón, además de una rifa solidaria con sorpresas y premios.

La jornada cuenta con el apoyo de colaboradores y embajadores del proyecto, entre ellos Basti Reyes, de la Fundación Málaga Club de Fútbol, y la influencer malagueña, Pretty & Olé (María Rodríguez); y los clubes de remo Mediterráneo y El Candado.

Entradas

La entrada , ya disponible a través de Entradium, tiene un donativo de 25 euros e incluye una copa y/o dos cervezas o refrescos.

La edición de este año destinará su recaudación a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) y a Fundación Héroes, dos entidades que trabajan para mejorar la vida de las personas y familias que necesitan apoyo.

Un proyecto que homenajea el legado de Pablo Ráez

El Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» nació como un proyecto de solidaridad y memoria en homenaje a Pablo Ráez, cuya historia y compromiso con la donación de médula ósea movilizaron a miles de personas.

La presencia de Esther Ráez, como representante del proyecto y de la familia Ráez Martínez, refuerza el carácter de una iniciativa que no solo recuerda a Pablo, sino que también reivindica la importancia de seguir construyendo una sociedad más solidaria.

La organización anima a toda la ciudadanía, clubes deportivos, empresas e instituciones a sumarse a una iniciativa que demuestra que el legado de Pablo Ráez sigue inspirando solidaridad y compromiso colectivo.