María Peláe y el regreso para reencontrarse con sus raíces: «Soy pura malaguita, cien por cien»

Hay lugares que, por su gente o su manera de entender el día a día, no se abandonan nunca del todo . Se siguen llevando dentro en la forma de hablar, de mirar y hasta de cantar aunque los kilómetros separen las calles conocidas de los nuevos escenarios. Para María Peláe, Málaga es precisamente eso: una parte de ella que permanece intacta. «Soy pura malaguita , cien por cien», reconoce la artista que el pasado sábado 5 de septiembre volvió a subirse al escenario de la Plaza de Toros de La Malagueta para reencontrarse con su tierra.

Antes de los grandes escenarios estuvieron las pequeñas salas, las guitarras y aquellas tardes y noches compartiendo canciones empapándose «de todos los compañeros cantautores de Málaga». Entre ellos estaba El Kanka , con quien años después ha vuelto a compartir escenario. «Es donde aprendí, es donde empecé a tocar la guitarra, donde me empapé», recuerda. María reconoce que «al final queda todo prácticamente», y por eso cuando habla de Málaga, no lo hace únicamente desde la nostalgia, sino desde el agradecimiento.

María Peláe en su actuación durante Las Fiestas de la Victoria / Elena Guillén / @_elenaguillen_

Una niña y su guitarra

Peláe recibió a los 13 años un regalo que le cambió la vida. Una guitarra llegó a las manos de «una niña tímida» que no soñaba con llenar grandes escenarios ni con convertirse en una artista reconocida, que tal y como comentaba con este diario, «simplemente lo que quería era componer». La cantautora tiene claro lo que supuso aquel instrumento para ella: «La manera de empezar a expresarme con aquello que escribía».

Al recordar el principio de aquel camino, a la cabeza de María vienen inevitablemente las caras y los nombres de quienes la animaron a dedicarse a esto. Sus familiares «fueron los primeros sorprendidos en el primer concierto», comentaba María para después explicar la razón de esto. «Nunca me habían escuchado cantar, ya te digo, de lo vergonzosa que era», decía entre risas. A partir de ese momento, quienes más la quieren y la apoyan «han ido a todo lo que han podido y más» para apoyarla a ella y a su guitarra.

María Peláez Sánchez tuvo que decidir un nombre con el que darse a conocer. Un carnet de identidad artístico y una manera de ser reconocida. Al final, eliminar la última letra de su primer apellido fue la decisión perfecta. ¿La razón? «Porque no la digo», comentaba María entre risas haciendo alarde de su acento andaluz. «Tardo 10 segundos más en decir la zeta de Peláez y de Sánchez. Al final dije, me la quito», explicaba la malagueña sobre el origen de su nombre. A eso, quiso añadir que, «por decirlo de alguna manera, sonaba más flamenco». Así nació entonces María Peláe .

Canciones como traductor de sentimientos

Que la música se convirtiese en su profesión no estaba en sus planes. Cuando aún pronunciaba la zeta de su apellido, María estudió Trabajo Social y Antropología. Dos caminos que, lejos de quedar apartados de sus canciones, terminaron impregnando su manera de mirar el mundo y que le han aportado la capacidad de «tocar la tierra constantemente». Ha trabajado con refugiados políticos, con personas con Alzheimer, con desahuciados y «haber tocado tantos ámbitos te hace ser consciente de lo que está pasando en la calle». Eso se ve reflejado en su música, y por eso María tiene claro que «escribo lo que veo y lo que siento que hay que decir».

María Peláe durante su actuación en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres durante la Feria 2024 / Hugo Cortés / @hugocortesfoto

Cada canción es un camino diferente. Contaba que en su proceso creativo comparte buena parte del trabajo con Alba Reig, productora y compositora junto a la que construye sus temas. Peláe explicaba que «algunas parten de una idea escrita; otras aparecen primero a través de una melodía o de una producción musical». «Cada canción es una locura diferente», explica. Pero todas tienen algo en común: la necesidad de contar. «Hay algunas que se vomitan directamente», confiesa. Canciones que nacen primero para entenderse ella misma y que después terminan encontrando un lugar en quienes las escuchan.

Volver a donde todo empezó

Actuar en grandes escenarios no ha hecho que María Peláe se olvide de los lugares en los que empezó. Guarda un cariño especial por Granada, ciudad en el que están alguno de aquellos espacios y por la que, al pasear, siente cómo se le ponen «los pelos de punta». También se acuerda del Café Teatro Pay Pay en la ciudad de Cádiz, o del Café Libertad 8 de Madrid. Pero no todos esos recuerdos se quedan a las afueras. María recordaba con cariño una de las casas en Calle Carretería, en la que «los cantautores se reunían después de tocar y compartir canciones después de tocar». Un poco después de eso, su tono era algo más triste al pensar que aquel espacio tan especial «ahora se ha convertido en un hotel».

Esa transformación de la ciudad es un tema recurrente cuando el protagonista es alguien de aquí. Con María Peláe no iba a ser menos. La malagueña observa con cierta preocupación ese cambio tan radical porque teme que «siendo una ciudad tan personal y tan hermosa, esto no se encarrile en ningún momento». La relación de María con su ciudad de nacimiento también se cuela en sus colaboraciones. El Kanka contó con ella para poner voz al himno del 120 aniversario del Málaga CF , una experiencia que define como «un regalazo». También ha participado en el nuevo disco de ‘Los Diozes’ , junto a los creadores de contenido IlloJuan y SpokSponha. «Todo lugar donde hay un malagueñísmo detrás voy a estar yo», bromeaba ella.

Seguir teniendo ganas

María comenzó su carrera musical en 2010. Después de más de 15 años María Peláe ha visto cómo se han hecho realidad algunas de las cosas con las que soñó cuando le regalaron aquella guitarra. Recuerda especialmente el día en que se subió al Gran Teatro Falla, «algo que se soñaba pero que yo no sabía ni que pudiera ocurrir en algún momento». Llegados a este punto, sigue sin tener del todo claro cuáles serán sus próximos sueños. «Estoy abierta a que puedan pasar muchas más cosas bonitas y agradezco el cariño», decía acompañada de una sonrisa que le recorría el rostro.

En la vida de un artista, hay canciones que terminan convirtiéndose en su carta de presentación. A María Peláe le pasa precisamente eso con ‘La Putukita’ , una canción que tal y como explicaba, «consigue que quien esté en su casa escuchando se pueda sentir identificado». Junto a ella una de las frases que mejor puede definir su creación musical: «aristócrata en mi rumba, de clase en cada detalle». Para ella, esa aristocracia tiene mucho que ver con la gente que la acompaña sobre las tablas. Cada vez que canta esa frase en directo, se gira y señala a sus músicos, reivindicando «su elegancia, su arte y el amor que ponen en lo que hacen». Algo que resume muy bien una de las claves de su música: hacer de lo cotidiano algo especial.

María Peláe junto a sus músicos en Las Fiestas de la Victoria / Elena Guillén / @_elenaguillen_

La conversación llegaba a su fin, y María no perdió la oportunidad de hablar sobre que «hay muchas pequeñas cosas que hacen ilusión», una declaración que dejaba ver que aún estaba ahí esa niña de 13 años que recibió como regalo una guitarra. La que empezó a componer porque era demasiado tímida para decir algunas cosas de otra manera. La que descubrió que un escenario podía ser un lugar para quitarse la vergüenza y convertir lo que llevaba dentro en canciones. Ha pasado el tiempo, pero ahora esa niña que se quitó las zetas de encima, es una mujer que sigue queriendo hacer exactamente eso: cantar y contar. Y, si algún día toca mirar atrás, tiene claro qué le gustaría que quedara cuando la gente la recuerde «como alguien que es buena gente y quizás buena artista».