Abierta la convocatoria para buscar un nuevo director para el Museo de Málaga

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha publicado la convocatoria para la dirección del Museo de Málaga ante la reciente jubilación de su actual responsable y doctora en Historia del Arte y funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, María Morente del Monte, que ha estado al frente del centro museístico desde enero de 2006.

Tres años de experiencia

La convocatoria de la plaza de dirección del Museo de Málaga se rige por el sistema de libre designación y está abierta al personal funcionario de carrera que tengan al menos tres años de experiencia en el área de museística.

Los aspirantes deberán acreditar datos personales, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con la plaza ofertada.

Sustituye a María Morente del Monte

La consejera del ramo, Patricia del Pozo, ha agradecido a Morente la labor desempeñada al frente del Museo de Málaga, "liderando su proceso de reapertura en el Palacio de la Aduana sobre la base de un plan museológico que supuso la unificación de las colecciones de arqueología y bellas artes y la consolidación de un modelo más inclusivo y abierto a la ciudad", según ha recogido la Junta en una nota.

Por esta labor, María Morente fue distinguida en el año 2024 como Alumni de Honor de la Universidad de Málaga por ser un ejemplo inspirador para las generaciones futuras de profesionales del patrimonio cultural.

Creado en 1972 por la unión del antiguo Museo Provincial de Bellas Artes (1913) y el Museo Arqueológico Provincial (1945), el Museo de Málaga ha ido reuniendo desde finales del siglo XIX destacadas colecciones que son exponente del arte y la arqueología malagueña y del resto de la Península. En la actualidad, goza de una gran aceptación y del reconocimiento de la ciudadanía. Un total de 244.797 personas visitaron sus salas a lo largo de 2025.