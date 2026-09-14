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Oasis anuncia una nueva gira con dos conciertos en Barcelona

Las entradas se pondrán a la venta este jueves 17 de septiembre

Liam Gallagher y Noel Gallagher a su llegada a la playa de Lido durante el Festival de Venecia.

Liam Gallagher y Noel Gallagher a su llegada a la playa de Lido durante el Festival de Venecia. / EFE

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Redacción

Barcelona

Lo que se daba por imposible hace años, el regreso de Oasis, es decir, que los hermanos Liam y Noel Gallagher volvieran a subir juntos a un escenario, se materializó ante los ojos de todo el mundo el pasado verano. Una gira de conciertos inesperados que empezaron en Cardiff a principios de julio de 2025 y cerraron en Sao Paulo el 25 de noviembre. Volvió Oasis y, a lo lejos, hasta los más incrédulos veían un nuevo tour, nuevas ciudades, más conciertos. Y hoy la banda británica ha anunciado que, efectivamente, así será: subirán al menos una veintena de veces más juntos a un escenario. Parece que el hacha de guerra está de verdad enterrada, tal y como muestra el conciliador documental ‘Oasis: Don’t look back in anger’, estrenado en salas el pasado 11 de septiembre.

En los últimos días el grupo había dejado pistas en las redes sociales -en forma de vídeos- sobre las ciudades a las que acudiría Oasis con toda su leyenda. Barcelona está entre ellas, ahora sí, confirmado. La banda británica actuará en el Estadi Olímpic Lluís Companys el próximo 10 y 11 de julio. Las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves 17 de septiembre. No hace falta recordar la alocada demanda de billetes para el tour de 2025.

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Fuente: El Periódico

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