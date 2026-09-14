Málaga acoge una gran exposición inmersiva sobre el Titanic: se podrá escuchar a la orquesta y recorrer las cabinas del buque

El espacio Sohrlin acogerá a partir del 8 de octubre una exposición inmersiva sobre Titanic que ha recorrido importantes ciduades europeas como Londres, París, Viena o Madrid, y que aterriza ahora en Málaga de la mano del estudio creativo Mad Artes Digitales. “LA LEYENDA DEL TITANIC, LA EXPOSICIÓN INMERSIVA” ha recibido más de 1,5 millones de visitantes en todo el mundo, según sus organizadores, y en Madrid recibió tres Premios Telly y un Premio Eventex.

Esta experiencia interactiva va más allá de las películas y documentales realizados hasta la fecha sobre el Titanic y presenta, por primera vez, una exposición inmersiva que permite sentir y experimentar en primera persona cómo era la vida a bordo de uno de los barcos más icónicos de la historia, reviviendo su último viaje a través de tecnología inmersiva de última generación. Los espectadores podrán disfrutar de una experiencia a escala completa en la que será posible revivir uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX, adentrándose en la fascinante historia del Titanic y en la extraordinaria obra de ingeniería que fue este lujoso transatlántico.

Desde su construcción y su viaje inaugural hasta su hundimiento en la trágica noche del 14 al 15 de abril de 1912, la exposición permite recorrer las diferentes etapas de este acontecimiento histórico, conocer a sus pasajeros y formar parte de su historia.

Experiencia inmersiva de Titanic en Málaga. / L.O

La llegada de esta producción a Málaga es posible gracias a SOHRLIN, un espacio preparado para acoger proyectos culturales de gran formato. Con esta incorporación, SOHRLIN amplía su programación con una propuesta inmersiva que complementa su actividad escénica, formativa y de creación, contribuyendo a enriquecer la oferta cultural de la ciudad.

¿Cómo es el recorrido?

El recorrido permite visitar las cabinas de primera y tercera clase, escuchar a la orquesta interpretando su última canción mientras el Titanic se hundía y adentrarse en las profundidades del Atlántico hasta descubrir los restos del pecio.

Al ingresar, los espectadores se encontrarán en una recreación de los muelles de Southampton, adentrándose directamente en el mundo del Titanic para experimentar cómo era la vida a bordo de uno de los barcos más famosos de la historia en su noche más trágica.

La exposición cuenta con una selección de artefactos auténticos de la White Star Line, entre ellos un plato de primera clase y otras piezas originales de vajilla, junto a réplicas de la vestimenta y los menús de los pasajeros. Una sección especial rinde homenaje a los diez pasajeros españoles que viajaron a bordo del Titanic, entre ellos Encarnación Reynaldo, pasajera de segunda clase procedente de Marbella que sobrevivió al hundimiento. Viajaba a Nueva York para visitar a su hermana embarazada, estableciendo una conexión especialmente significativa entre la historia del Titanic y Málaga.

En la sala inmersiva de 300 m², con proyecciones de 6 metros de altura y en 360 grados, se desarrolla la historia de la familia Callaghan —un padre y su hija, pasajeros ficticios del Titanic— a lo largo de su viaje.

Experiencias sensoriales 5D

La sala de Metaverso Virtual permite explorar el Titanic a través de elementos interactivos y experiencias sensoriales 5D, incluyendo simulación de olores y una recreación realista de las distintas clases y áreas del barco. Los visitantes pueden descender hasta las profundidades del Atlántico para descubrir los restos del pecio, antes de subir a bordo y experimentar la vida en el Titanic como si realmente estuvieran allí.

El recorrido concluye en la Sala de Realidad Virtual, con un emotivo homenaje a la orquesta del Titanic y a los músicos que continuaron tocando mientras el barco se hundía.

Exposición interactiva de Titanic. / L.O

La combinación de tecnología y una cuidada narrativa histórica convierte esta propuesta en una experiencia única, fiel a la excelencia y a la calidad por las que son reconocidas las producciones de MAD, galardonadas como una de las propuestas expositivas más destacadas a nivel internacional en 2025.

La banda sonora completa de la experiencia ha sido creada por el reconocido compositor René Merkelbach y grabada por la Orquesta Sinfónica de Budapest, con más de 50 músicos, aportando a la experiencia una dimensión teatral única en Málaga. Las entradas están ya a la venta en Titanicmalaga.es