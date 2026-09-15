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Presentación

Carmen Corcelles presenta en Málaga su libro ‘Poemas de Horas Bajas’

La cita será este martes 15 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Sala Eduardo Ocón de la Fundación Unicaja María Cristina, con entrada libre hasta completar aforo

Fundación Unicaja publica el libro 'Poema de horas bajas' de Carmen Corcelles

Fundación Unicaja publica el libro 'Poema de horas bajas' de Carmen Corcelles / l.o.

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La Opinión

Málaga

La escritora Carmen Corcelles presenta este martes en Málaga su libro ‘Poemas de Horas Bajas’, en un acto organizado por Fundación Unicaja que contará con la participación de Juan Ceyles como presentador.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Fundación Unicaja María Cristina, situada en el número 2 de la calle Marqués de Valdecañas, en el centro de Málaga.

Durante el acto, Corcelles dará a conocer esta obra poética, publicada bajo el título ‘Poemas de Horas Bajas’, en una presentación que acercará al público malagueño los versos de la autora.

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La asistencia es gratuita hasta completar aforo.

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