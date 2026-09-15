Carmen Corcelles presenta en Málaga su libro ‘Poemas de Horas Bajas’

La escritora Carmen Corcelles presenta este martes en Málaga su libro ‘Poemas de Horas Bajas’, en un acto organizado por Fundación Unicaja que contará con la participación de Juan Ceyles como presentador.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Fundación Unicaja María Cristina, situada en el número 2 de la calle Marqués de Valdecañas, en el centro de Málaga.

Durante el acto, Corcelles dará a conocer esta obra poética, publicada bajo el título ‘Poemas de Horas Bajas’, en una presentación que acercará al público malagueño los versos de la autora.

La asistencia es gratuita hasta completar aforo.