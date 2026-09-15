El espectacular 2026 de Ánima Stillking, la empresa de service malagueña con una gran cartera de clientes internacionales

Atención al calendario que tiene por delante Ánima Stillking, una de las empresas de service audiovisual más pujante de nuestro país y que trabaja desde Málaga: en noviembre de este año se estrenará la esperadísima 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha', rodada en Asturias, y tienen pendiente de que llegue al streaming la ambiciosa serie de Apple 'Wild Things', protagonizada por Andrew Garfield y Jude Law, y la última temporada de 'Daryl Dixon', el más exitoso spin off de 'The Walking Dead'; además, han sido los encargados de la ambiciosa producción en España del live action de Disney 'Enredados'.

María Cabello, Silvia Aráez y Cristina Armario son las tres socias de la compañía, veteranas de la industria que fundaron hace poco más de dos años, concretamente en marzo del 2024, su aventura conjunta. Desde entonces han estado detrás de los rodajes en Málaga de producciones internacionales como 'Kaos', 'The Girlfriend' y 'Fuimos los afortunados', además de coordinar las grabaciones en territorio español de 'El juego de los siete tronos', por ejemplo; como pueden ver, en su cartera de clientes están los grandes del streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV) y majors de la gran pantalla (Lionsgate).

'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha' se filmó en el principado asturiano el año pasado. Un repartazo comandado por Mckenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close, Maya Hawke y Kieran Culkin lidera la película, rodada fundamentalmente, ya se lo imaginarán los que conozcan la saga de adaptaciones de los libros de Suzanne Collins, al aire libre, en los valles de Somiedo. A las dificultades de rodar en parques naturales, suménle que se declararon unos cuantos incendios en zonas cercanas durante el rodaje, con el humo casi colándose en plano. En Ánima Stillking, desde luego, echaron el resto.

Estrenos en el streaming

Luego está 'Wild Things', la esperada serie protagonizada por Andrew Garfield y Jude Law. Ambos encarnan a Sigfried y Roy, una pareja de ilusionistas que entre los 80 y los 2000 fueron los reyes del entretenimiento y hasta lograron ser los mejor pagados con su espectáculo en Las Vegas, en el que los leones y tigres blancos eran el gran reclamo. Uno de ellos atacó en pleno show a Roy, quien ya no puedo volver a su carrera profesional. Uno de los episodios de la serie ha sido grabado en Tenerife, al cuidado de Ánima Stillking. Durante su rodaje canario, la producción de 'Wild Things' implementó estrictos planes ambientales, lo que le valió el sello de producción audiovisual sostenible otorgado por la Tenerife Film Commission.

María Cabello, una de las socias de Ánima Stillking / La Opinión

AMC+ ha confirmado que la cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' será la última se estrenará en 2027. El anuncio llegó acompañado por un teaser que anticipa el cierre de la historia protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride, aunque la plataforma todavía no comunicó una fecha exacta para los nuevos episodios. En ellos figura María Cabello como productora ejecutiva de la franquicia europea de la saga catódica fundada por Robert Kirkman.

Rodaje de 'Tangled' en Girona / @TangledUpdates

Ya para Netflix en Ánima Stillking han gestionado 'El peregrino', la película que adaptará la novela 'El peregrino de Compostela (Diario de un mago)', del autor de bestsellers Paulo Coelho. Los actores brasileños Johnny Massaro y Rodrigo Santoro ('300', 'Perdidos') protagonizan el filme, dirigido por Vicente Amorim. Con 'El peregrino', la plataforma de streaming apuesta por llevar la experiencia transformadora del Camino de Santiago a la pantalla, mostrando paisajes espectaculares y transmitiendo su esencia a una audiencia internacional, de ahí que se esté rodando en estos momentos en localizaciones de la ruta.

Y, finalmente, la compañía malagueña se ha encargado también de la producción española de 'Enredados', el nuevo 'live action' de Disney, protagonizado por Teagan Croft, Milo Manheim y la gran Kathryn Hahn. Cabello, Aráez y Armario coordinaron la logística de una ambiciosa producción, que tuvo en Valencia y Girona sus principales sedes nacionales, con abundantes escenarios naturales y patrimoniales, para otorgarle al filme una pátina más artesanal, menos digital. Habrá que esperar hasta el 2028 para ver el resultado.