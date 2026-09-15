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Muere Patricio Guzmán, documentalista chileno, a los 85 años

Recibió el Premio Goya a la mejor película iberoamericana en 2022 por 'La cordillera de los sueños'

Patricio Guzmán.

Patricio Guzmán. / EFE

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EFE

Santiago de Chile

El documentalista chileno Patricio Guzmán falleció en la madrugada de este martes en un hospital de París debido a un paro cardiorrespiratorio a los 85 años, confirmó la Academia de Cine de Chile. Según medios locales, el realizador enfrentaba complicaciones hace tres años producto de una prolongada enfermedad.

Fuentes próximas a la familia indicaron a EFE que el cineasta se sintió mal el lunes en París, con mucha fiebre, por lo que fue llevado a un hospital, donde falleció hacia las 5.00 hora local de hoy.

El aclamado cineasta, radicado en Francia hace más de cuatro décadas, realizó más de una veintena de películas, en su mayoría trabajos documentales, entre los que destaca 'La Batalla de Chile' (1975-1979), trilogía que retrata los álgidos años de la Unidad Popular (1970-1973) y la desestabilización política que culminó con el golpe de Estado contra el expresidente Salvador Allende (1908-1973).

La película, que Guzmán tuvo que sacar clandestinamente del país producto de la persecución de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se transformó en el documental latinoamericano más difundido de la historia y una obra de referencia del documental político a nivel global. El material fílmico para la realización del documental, que incluye entrevistas en terreno y registros de las huelgas más emblemáticas del agitado periodo, fue entregado por el realizador Chris Marker, que conocía parte de sus trabajos previos.

En 2023, Guzmán recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, consolidándose como uno de los cineastas de mayor trascendencia en la historia del país sudamericano.

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Entre sus máximos galardones destacan el Oso de Plata al mejor guion de la Berlinale en 2015 por su documental 'El botón de nácar' o el Premio Goya a la mejor película iberoamericana en 2022 por 'La cordillera de los sueños', primer documental que logró ese premio. Por ese título se llevó además el reconocimiento a mejor documental en el festival de Cannes y por 'Nostalgia de la luz' el Premio del cine Europeo a mejor documental en 2010.

Fuente: El Periódico

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