Los divulgadores culturales ganan terreno en plena crisis de los 'influencers': "Cuanta más capacidad tienes para influir, mayor debería ser tu conciencia"

En plena crisis del modelo tradicional de 'influencer', alimentada por las recientes polémicas y el hartazgo ante un modelo basado en el aspiracionalismo, el lujo y unas formas de vida cada vez más alejadas de la realidad de gran parte de la sociedad, muchos otros perfiles de divulgadores especializados en literatura, historia, arte, cine o ciencia se abren paso como una opción más enriquecedora para los usuarios. Estos creadores ofrecen una nueva forma de entender la influencia, menos ligada al consumo y más al conocimiento. "Un divulgador científico, cultural o educativo también puede ser 'influencer'", sostiene Marisa Oliver, CEO de la agencia de representación de 'influencers' Hamelin Agency . A su juicio, "la influencia no debería medirse únicamente en alcance, visualizaciones o clics. También deberíamos hablar de confianza, credibilidad, conversación, impacto y huella".

Un punto de vista que comparte Sergio Barreda, CEO de Keepers y presidente de la Asociación Profesional de Influencia Digital de España (APIDE), para quien "influir no significa necesariamente conseguir que alguien compre un producto". También puede significar "que una persona cambie su percepción sobre un tema, aprenda algo, descubra un libro, se interese por la ciencia o confíe en una determinada recomendación". En estos perfiles, según el empresario, destaca especialmente "una autoridad construida a través del conocimiento" y la confianza que son capaces de generar dentro de sus comunidades.

En este sentido, el número de seguidores de un creador ha dejado de ser el principal criterio para valorar el alcance de un 'influencer'. "Cada vez tiene menos sentido clasificar a los creadores únicamente por número de seguidores y mucho más por el papel que desempeñan dentro de su comunidad", explica Sergio Barreda, CEO de la agencia Keepers. Barreda distingue entre perfiles de gran alcance, creadores especializados o de nicho y una nueva generación centrada especialmente en el contenido, como los perfiles UGC y los 'podcasters'.

Según Oliver, durante mucho tiempo se ha asociado la palabra 'influencer' casi exclusivamente al consumo. "Una persona que consigue despertar el interés de miles de jóvenes por la historia, acercar la ciencia a una audiencia que antes no la entendía o cambiar la conversación alrededor de un determinado tema está ejerciendo una enorme influencia", considera, aunque esa autoridad "no termine necesariamente en una venta".

Dentro de este universo hay perfiles que hablan de historia, como Néstor F. Marqués, especializado en la Antigua Roma, con casi 80.000 seguidores en Instagram; sobre arquitectura, como Nuria Moliner, con más de 80.000 seguidores; sobre arte, como Clara González Freyre de Andrade, con más de 220.000 seguidores; sobre literatura, como Kenya Stéphanie, con más de 200.000 seguidores, y María Léon, con más de 70.000; sobre lengua y ortografía, como Elena Herraiz, con más de 500.000 seguidores, y sobre literatura clásica, como Patricia Fernández, con más de 250.000 seguidores en Instagram y 500.000 en TikTok.

Acercar el conocimiento

Otro ejemplo es Fernando Bonete (@en_bookle, con más de 700.000 seguidores), que comparte contenido sobre libros en las redes sociales. Bonete cree que sería "un error mirar con desprecio intelectual la labor realizada" en internet respecto a la divulgación cultural. "Durante mucho tiempo, si querías acercarte a un determinado conocimiento tenías que ir a buscarlo. Ahora el conocimiento sale a tu encuentro. Puedes estar viendo 'reels' y encontrarte de pronto con alguien explicándote quién era Thomas Mann o por qué es importante Velázquez. Quizá nunca habrías buscado esa información, pero el primer encuentro ya se ha producido", explica.

Al mismo tiempo, el creador de contenido considera que la televisión, la radio y la prensa han dejado de tener "el monopolio" y "la voz cantante de la transmisión del conocimiento". "Las redes han permitido que aparezcan divulgadores con audiencias que los medios culturales ya no eran ni son capaces de reunir", resume.

Interés en el Barroco

Por su parte, Miguel Ángel Cajigal, más conocido como El Barroquista, especializado en esta etapa de la historia, empezó como un blog hace más de una década y ya cuenta con cerca de 60.000 seguidores en Instagram, más de 230.000 en X y ha publicado tres libros sobre historia del arte, arquitectura y música. El historiador comparte sus conocimientos en las redes y aprovecha su divulgación como un medio para investigar y aprender cosas nuevas. "La clave para mí es pensar que nadie tiene por qué saber de lo que estoy hablando. Intento hablar de la manera más comprensible, que no tiene que ser necesariamente la más básica, sino la más accesible para todo el mundo", explica.

Pero la divulgación en internet también tiene sus riesgos. "Cada vez más gente prefiere recibir conocimiento a través de TikTok, Instagram o YouTube porque dan una falsa sensación de conocimiento, pero siempre va a haber cosas que se te van a escapar", explica el creador. Según el experto en el Barroco, los vídeos de las redes solamente ofrecen "una pildorita muy adaptada a tu gusto" y "una primera capa de información" que, "cuanto más masticada está esa versión, menos crítica es también".

El propio Cajigal advierte además de que cada vez más especialistas y divulgadores están huyendo de las redes porque ven que "el clima es insoportable". Para el experto, es fácil caer en un "conocimiento interesado" donde alguien busca "manipular o asentar una serie de ideas que no son del todo científicas". "Hay debates que están resueltos desde hace décadas, como el de la historia colonial de España o el patrimonio colonial expoliado, pero ahora la gente los plantea como si fueran nuevos para intentar desmontarlos", explica, y, a la vez, "hacer propaganda de una serie de ideas que estaban obsoletas".

Por eso, Cajigal reivindica que su objetivo no es ser un 'influencer'. "Creo que hay un escepticismo grande hacia las personas que hacemos divulgación cultural o científica. Yo no busco influencia, lo que busco es que la gente aprenda y ofrecerles herramientas de pensamiento crítico", valora el historiador de arte. "Hay gente que estaría encantada de que yo dedicase publicaciones a explicar lo maravillosa que es la Capilla Sixtina o la Catedral de León, pero para mí eso es divulgación blanca y no me interesa", reivindica.

Creación de una comunidad

Esta transformación en la forma de entender la influencia también afecta a las marcas. Las compañías ya no se preguntan únicamente cuántos seguidores tiene un 'influencer', sino quién forma su comunidad, qué credibilidad tiene, qué relación mantiene con ella y si es coherente con los valores de la marca. "No siempre necesitamos llegar a todo el mundo. Muchas veces necesitamos llegar a las personas adecuadas a través de la persona adecuada. Un creador con una comunidad más pequeña pero con muchísima autoridad dentro de un territorio concreto puede resultar mucho más interesante para determinadas marcas que un perfil generalista con millones de impactos", apunta Oliver.

La CEO de Hamelin también señala una mayor búsqueda de "capacidad creativa": "Ya no basta con tener comunidad. Las marcas necesitan personas capaces de entender un briefing, trasladarlo a su lenguaje, contar una historia que retenga y generar una pieza que funcione sin perder autenticidad".

Barreda asegura que la tendencia actual es el aumento del interés por "perfiles especializados, micro y nano influencers, creadores UGC o expertos capaces de hablar con mucha credibilidad a audiencias concretas". También señala el crecimiento de formatos como el pódcast, el vídeo largo, LinkedIn o Substack. "Hemos pasado de una etapa obsesionada con llegar a mucha gente a otra en la que importa mucho más llegar a la gente adecuada", resume.

El futuro de los 'influencers'

¿Hacia dónde se tiene que dirigir la industria 'influencer' para garantizar su futuro? Oliver apuesta por una mayor profesionalización del sector. El 'influencer' del futuro, dice, tendrá que actuar "como un profesional y, en muchos casos, como un empresario de su propia marca", diversificando sus ingresos y desarrollando un posicionamiento propio. "Los creadores que tendrán recorrido serán aquellos capaces de combinar creatividad, especialización, profesionalidad, criterio y propósito", resume.

Según la empresaria, "la visibilidad debería ser un medio, no el fin". "Puedes conseguir millones de impactos y no influir realmente en nadie. Y puedes tener una comunidad relativamente pequeña y cambiar la forma en la que miles de personas piensan, compran, aprenden o actúan", reflexiona. Es por eso que, por encima de todo, Oliver sitúa la responsabilidad: "Cuanta más capacidad tienes para influir sobre otras personas, mayor debería ser tu conciencia sobre cómo utilizas esa influencia. Especialmente cuando hablamos de comunidades jóvenes o de ámbitos sensibles".

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En la misma línea, Barreda imagina influencers "mucho más profesionales, más creativos y más conscientes de la responsabilidad que tienen delante de una comunidad". También prevé una mayor diversificación de formatos e ingresos, la creación una marca personal más allá de una única plataforma y el uso de inteligencia artificial para ser más eficientes, aunque sin perder "lo que realmente hace diferente a este sector, que es la conexión humana". Al mismo tiempo, apunta hacia un mercado "mucho más regulado y exigente en transparencia, publicidad y 'brand safety'" para mantener la credibilidad de la industria.