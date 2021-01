"Me inspiraba en el día a día: su ética de trabajo, su dedicación a ser el mejor, a exigir a los compañeros que dieran lo mejor, ese instinto un poco asesino, esa mentalidad de 'la Mamba'". Así explicaba Pau Gasol cómo era Kobe Bryant dentro de la cancha de baloncesto.

Ha pasado ya un año, pero ni la NBA ni el mundo del deporte se han recuperado totalmente del vacío que dejó la muerte de Kobe, leyenda absoluta del baloncesto y una figura cuyo carisma se extendió mucho más allá de la pista de basket.

Cuarto máximo anotador histórico de la NBA (33.643 puntos), tercero en tiros libres (8.378), sexto en canastas anotadas (11.719), séptimo con más minutos jugados (48.637), ganador de cinco anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers, la 'Mamba negra' fue un feroz competidor, un ejemplo casi extenuante de esfuerzo, un emblema para el equipo angelino y una persona tan ambiciosa que se convirtió en el primer exdeportista profesional en ganar un premio Oscar (por el corto de animación "Dear Basketball", 2017).

Por todo ello, no es descabellado asegurar que EEUU (y gran parte del mundo) se paralizó por un instante en la mañana de aquel 26 de enero de 2020, cuando a los 41 años, Bryant perdía la vida en un trágico accidente de helicóptero en el que murieron, además, otras ocho personas (incluida su hija Gianna).

Conmoción mundial

Poco antes del mediodía, el medio especializado en noticias de famosos TMZ lanzó una alerta asegurando que el jugador había fallecido, una noticia que, tras unos minutos de desconcierto entre el resto de medios de comunicación y las autoridades, acabó confirmándose.

Las causas del accidente que acabó con la vida de Bryant han sido motivo de discusión sin que por ahora se haya llegado a una conclusión definitiva. Hasta el momento, la existencia de niebla en donde se estrelló el helicóptero, una zona de colinas en Los Ángeles, ha sido la hipótesis más sólida como causa del accidente.

Poco después de conocerse la trágica noticia, los alrededores del Staples Center, el estadio en el que Bryant vivió noches de gloria con los Lakers, se convirtieron en el centro de un homenaje improvisado por unos fans que todavía no acababan de creerse lo sucedido.

Camisetas con los dorsales 8 y 24, carteles con el nombre de Kobe, flores con los colores púrpura y oro... Sus seguidores lloraban la tragedia con todo lo que tenían a mano mientras, a solo unos cientos de metros, la noticia de su muerte se colaba en la alfombra roja de los Grammy, que se celebraban justo ese día en la ciudad de Los Ángeles.

"Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdimos hoy a un héroe", dijo Alicia Keys, la presentadora de los Grammy, al comenzar una gala marcada de principio a fin por el recuerdo a Bryant.

Otra imagen que resumió perfectamente la gran tristeza de ese día fue la de LeBron James: con lágrimas sobre la pista del aeropuerto de Los Ángeles, buscando consuelo en abrazos, una estrella llorando a otra estrella.

Jugadas inolvidables

Bryant pasará a la historia del baloncesto como uno de los 3 únicos jugadores capaces de superar los 40 puntos en un total de 9 partidos consecutivos. Récord que comparte con dos leyendas como Michael Jordan y Wilt Chamberlain.

Los amantes del basket tampoco olvidarán aquella 'clavada' que realizó en el año 2003, cuando se quitó la marca de su defensor pasando el balón por detrás de la espalda y anotando tras realizar un giro de 360º.

La Mamba también firmó la segunda mejor anotación de la historia en un partido, cuando consiguió 81 puntos ante los Toronto Raptors en enero de 2006.

Otra de sus jugadas más míticas la firmó junto a otro grande de la NBA, Shaquille O'Neal. Los Lakers jugaban contra Portland e iban perdiendo 71-61 en el último cuarto, entonces Bryant atacó la pintura y envió un pase para que Shaquille O'Neal anotará.

Tributos a su legado

La NBA se ha volcado en recordar a uno de los anotadores más letales que ha visto el baloncesto y en elevar a lo más alto el legado de Bryant dentro y fuera de la pista.

"En el baloncesto, en la vida, como padre, Kobe no se guardó nada en el depósito: lo dio todo", aseguró un Michael Jordan inundado de lágrimas en el multitudinario tributo que se celebró en febrero en Los Ángeles.

"Te fuiste demasiado pronto cuando tu siguiente capítulo en la vida solo estaba empezando, pero ahora es nuestro momento de seguir con tu legado", afirmó Shaquille O'Neal.

Aunque quizá fue otro excompañero, Pau Gasol, el que mejor ha encarnado a lo largo de estos meses la devastación por la ausencia no de un titán de la canasta, sino de un verdadero amigo. "Fue una experiencia enorme que me hizo crecer como jugador y me dio una perspectiva distinta como persona", añadió.

La amistad entre ambos dejó momentos inolvidables y Bryant no dudó en apoyar públicamente a Gasol cuando se dudaba sobre su continuidad en Los Lakers. "¿Cuánto más tengo que hacer para apoyarle? ¿Tengo que llevar una bandera de Pau y subirme a un caballo con los colores de la bandera española pintados en la cara como si fuera el William Wallace español? No sé qué más hacer", dijo en 2014 cuando saltaron los rumores sobre un posible traspaso de Gasol a Cleveland.

Una leyenda inolvidable

Nacido el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia (Estados Unidos), era hijo de Joe y Pamela Bryant, que eligieron el nombre de Kobe por el tipo de carne de buey que comieron en un restaurante poco antes del nacimiento del jugador.

Apodado 'Black Mamba', fue elegido nueves veces en el quinteto defensivo del año y en 11 formó parte del primer "cinco" de la NBA. Bryant ganó dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos, en 2008 en Pekín y en 2012 en Londres.

La ciudad de Los Angeles proclamó en 2016 el 24 de agosto el 'día de Kobe Bryant' (24/8), por los dos dorsales que lució en el equipo angelino.

Casado con Vanessa Laine, de ascendencia mexicana, tuvieron tres hijas. El matrimonio creó la fundación 'Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation' (KVBFF), dedicada a mejorar las vidas de jóvenes y familias necesitadas.

"Era mío. Era mi todo. Kobe y yo estuvimos juntos durante 16 años y medio. Fui su primera novia, su primer amor, su mujer, su mejor amiga, su confidente y su protectora. Fue el marido más increíble. Kobe me quería más de lo que jamás podría expresar o explicar con palabras. Él era el que se levantaba pronto por las mañanas y yo la que se acostaba tarde por las noches. Yo era el fuego y él, el hielo; y viceversa algunas veces. Nos equilibrábamos. Hacía cualquier cosa por mí. Era carismático, un caballero. Era cariñoso y romántico. Era el romántico en nuestra relación", escribió Vanessa Bryant en una carta tras el fallecimiento de Kobe.