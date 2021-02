La relación entre el Unicaja y Volodymyr Gerun parece estar cada vez más cerca de llegar a su final, pero todavía no se ha llegado a una solución satisfactoria para ambas partes. Que el ucraniano terminará abandonando la disciplina verde en los próximos días es algo más que probable, sin embargo, todavía es necesario que el club de Los Guindos y el jugador encuentren un club de destino al que el pívot acepte ir y alcancen un entendimiento económico para finiquitar su contrato.

El Unicaja quiere que Gerun se marche y el propio jugador también ve con buenos ojos salir de Málaga, pero no a cualquier precio. El jugador no quiere abandonar la Liga Endesa y está enrocado en marcharse sí o sí a un equipo ACB. En esta tesitura, la nueva agencia de representación del ucraniano, You First Sport, ya le busca la mejor salida.

Hay que tener en cuenta que la patronal pone un plazo máximo para la inscripción de jugadores en la competición procedente de otro club ACB, y ese periodo concluye el 28 de febrero. Es decir, que si Gerun quiere jugar en otro equipo de la liga española este curso tendrá que resolver su futuro en lo que queda de mes.

Al conjunto malagueño, por otra parte, también le corre prisa que Volodymyr Gerun abandone el club. La marcha del pívot ucraniano es una condición indispensable para que desde las oficinas de Los Guindos se pueda acometer una incorporación que refuerce el juego interior verde. Que Gerun no cuenta para Katsikaris es un hecho contrastable. En el último encuentro de Eurocup frente al Nanterre no jugó ni un solo minuto y este pasado fin de semana frente al Valencia Basket fue el descarte tras la recuperación de Carlos Suárez.

Si el Unicaja quiere que su nuevo fichaje, si finalmente llegara, juegue la Eurocup tendría que ser inscrito antes de las 18.00 horas de hoy martes, pero pensando más allá de la competición europea, donde tiene ya pocas opciones de clasificarse para los cuartos de final, lo conveniente sería que esa incorporación llegase metido de lleno en dinámica al partido de Copa del Rey frente al Barça, el próximo 12 de febrero.

Salida obligada

Gerun no ha cumplido con las expectativas. Tras una primera temporada muy gris desde el club se esperaba que esta campaña diera un paso adelante, pero no ha sido así. Hasta el punto de ser adelantado en la rotación por Rubén Guerrero, también con altibajos, y Yannick Nzosa, una de las noticias positivas de la temporada. El equipo verde lleva toda la temporada arrastrando una falta de nivel físico en la pintura y ahora se quiere poner remedio a esto con la llegada de un pívot que supla esas carencias. Y para eso el ucraniano debe salir. Incluso Katsikaris en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Valencia Basket dejó claro que el de Dnipropetrovsk no cuenta para él: «Hice un descarte y decidí que fuera Gerun. Creo mucho en Nzosa y Rubén. El equipo está atento al día a día y mirando al mercado, veremos en un futuro. Su salida es una decisión técnica».

La resolución al caso Gerun debe llegar en los próximos días, pero el bien del club y del propio jugador.

El Unicaja, pendiente del partido entre AS Monaco y Joventut

El Unicaja tiene casi imposible seguir adelante en la Eurocup después de haber caído en las tres primeras jornadas del Top 16, pero las matemáticas aún abren una vía a la esperanza. Los de Fotis Katsikaris son colistas del grupo con tres derrotas y ningún partido ganado y sus únicas opciones pasan por salir airoso de los tres encuentros restantes, por la máxima diferencia posible, y que se den una serie de resultados que le permitan escalar hasta la segunda plaza.

En estos momentos, el Joventut marcha primero (3-0); el As Monaco, segundo (2-1) y el Nanterre, tercero (1-2). Badaloneses y monegascos se miden hoy en el Principado y una victoria catalana, unido a un triunfo cajista frente al Nanterre el miércoles -a poder ser por más de 9 puntos- metería de nuevo al Unicaja en la pelea.