El técnico berciano José Manuel Aira podría vivir sus últimas horas al frente del Marbella FC. Después de las derrotas ante Tamaraceite (1-3) y, este pasado sábado, Cádiz B (1-0), voces críticas exigen su destitución de cara a la disputa de la segunda fase de la competición de Segunda B.

No obstante, está previsto que hoy inicie la semana al frente de una sesión preparatoria para los dos duelos programados para estos próximos días. El primer choque medirá a los costasoleños, de nuevo como visitantes, ante la Balompédica Linense. Será este próximo miércoles a las 15.45 horas, como preámbulo al duelo del próximo fin de semana, en el estadio Lorenzo Cuevas, frente al Atlético Sanluqueño.

Este último choque se disputará el próximo domingo, a partir de las 18.00 horas. Mañana hay programada una rueda de prensa del propio Aira, donde a priori deberá dar respuesta al escaso rendimiento ofensivo de sus pupilos en las dos últimas jornadas y a unas cada vez más remontas posibilidades de luchar por el ascenso.

Las cuentas en la ciudad costasoleña no salen. El Marbella tiene ante sí seis encuentros para terminar la primera fase y está a nueve puntos de un San Fernando que marca la tercera y última plaza de cara a la lucha, en la siguiente fase, por ascender de categoría. Es cierto que se mide en los próximos días a dos equipos que también pelean por el mismo objetivo, pero la carambola cada vez es más complicada.

El cuadro marbellí visita La Línea pasado mañana con un balance como visitante durante lo que va de competición bastante mediocre. Sólo tres de los nueve rivales del subgrupo de Segunda B en el que milita han sumado menos puntos. Apenas ha cosechado una victoria, en el campo del colista Marino, y dos empates para un total de cinco puntos.

Precisamente hay que volver la vista aquel duelo contra el último clasificado, que se saldó con triunfo por 0-3, porque ante este rival ha cosechado 8 de los 15 tantos que acumula. Es decir, en los otros diez partidos ligueros únicamente se ha anotado siete goles.

La sequía ofensiva ha estado acompañado por un pobre balance defensivo. Sólo el propio Marino, con 27 tantos, y el Atlético Sanluqueño, con 14, han recibido más dianas en contra. Los de Aira acumulan 13 después de la materializada este pasado sábado por Saturday para la victoria del filial cadista (1-0).

Para intentar enderezar el rumbo y mejorar ese balance negativo en cuanto a los goles, la firma Best of You reforzó la plantilla en este mercado invernal con el exdelantero murcianista Chumbi. Sin embargo, una parte de la masa social blanquilla clama contra errores que considera estructurales. En su día se dejaron marchar nombres propios que condujeron al equipo a anteriores fases de ascenso, al tiempo que inesperadamente se despedía a David García Cubillo como técnico, pese a haber mostrado un expediente casi inmaculado.