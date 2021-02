Partidazo. Duelo por la Liga en pleno mes de febrero. El Rincón Fertilidad y el Super Amara Bera Bera, los dos mejores equipos del balonmano femenino nacional, se dan cita esta tarde en Alhaurín para medir fuerzas en un partido que puede ser clave para la resolución del título de Liga. Hay que recordar que esta temporada el sistema de competición ha cambiado y malagueñas y vascas, tras este choque, no volverán a verse las caras en la segunda fase de la competición, por lo que los 2 puntos en juego de este fin de semana tienen un valor doble y pueden ser los que decidan el título, si es que ambos equipos siguen sin fallar ante el resto de rivales en lo que resta de Liga Guerreras Iberdrola.

Tras dos semanas de parón debido a que más de la mitad de su plantilla se ha visto afectada por padecer la Covid-19, el Rincón Fertilidad Málaga vuelve a la competición con las dudas propias de saber cómo habrá afectado al físico de las jugadoras el parón y la enfermedad. La cita es esta tarde a las 18 horas en el Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre, mismo escenario en el que el pasado mes de septiembre ambos equipos se jugaron la final de la Copa de la Reina, con triunfo final para las "panteras" de Suso Gallardo.

El Bera Bera será un examen muy exigente para las malagueñas, como ya quedó demostrado en el choque de la primera vuelta, que acabó en empate. Este enfrentamiento será retransmitido por Canal Sur a través de su cadena Andalucía TV dentro de la Comunidad y por deportes.canalsur.es para los aficionados que deseen verlo desde fuera de Andalucía.

La portera del Rincon Fertilidad Málaga, Merche Castellanos, ex del Bera Bera la pasada temporada, confía en que ella misma y sus compañeras hayan logrado encontrar el tono preciso para enfrentarse al cuadro vasco: “El equipo se encuentra bien, cogiendo ritmo después de dos semanas paradas. Sabemos que Bera Bera es un equipo que físicamente es muy potente. Intentamos esta semana coger el ritmo suficiente y necesario para afrontar el partido. No es el mejor rival para enfrentarnos después de la cuarentena, pero el equipo tiene ganas y, aunque no llegamos en el momento físico idóneo, seguro que lo vamos a afrontar de la mejor manera posible”.

La guardameta manchega tiene claro que el choque será muy igualado. “La clave va a ser que no se encuentren cómodas y no corran. Debemos tener las mínimas pérdidas posibles en ataque y tener una buena defensa. Los dos equipos llegamos igual, invictos, y va a ser un partido que se va a decidir por detalles y, si conseguimos igualar el físico, podemos llegar al final del partido con opciones”, expone Merche Castellanos.

Para la portera será fundamental que el Rincón Fertilidad Málaga pueda mostrar la profundidad de plantilla que ha venido exhibiendo toda la temporada. “Todas tenemos que aportar, somos una plantilla donde cada vez todas vamos a aportar más y eso este sábado va a ser aún más importante, que todas en nuestro papel sumemos para poder conseguir la victoria”