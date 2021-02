Se acabó la temporada perfecta del Rincón Fertilidad. Se acabó la racha de partidos seguidos sin perder. Desde hace 11 meses, cuando el Rincón Fertilidad visitó al Mecalia Atlético Guardés (26-24), en los días previos a que el Gobierno decretase el estado de alarma, el equipo malagueño no sabía lo que era perder un partido. Después de aquella visita a tierras gallegas, la Liga Guerreras Iberdrola 2019/2020 se paralizó para no volver a reanudarse. En este nuevo curso, que arrancó en septiembre, las de Suso Gallardo no habían perdido todavía. Ni en la Copa de la Reina ni en la Supercopa ni en la EHF European Cup ni en la Liga Guerreras Ibedrola. Pero esa marcha triunfal se quebró en el duelo liguero de este sábado en Alhaurín que decidía el liderato del Grupo A de esta primera fase liguera.

No es por buscar excusas. Más que nada, porque el Bera Bera fue de menos a más y hay que reconocer que fue superior a las "panteras" esta vez en el global de los 60 minutos. Pero no se puede negar que a las chicas del Rincón Fertilidad les pasó factura el coronavirus "comunitario" que ha pasado la plantilla y cuerpo técnico del equipo estas últimas semanas. Mientras les aguantó el físico, fueron por delante en el marcador e incluso con cierta autoridad, pero a medida que pasaron los minutos las secuelas del COVID dejaron sin opciones de pelear a un equipo que quedó a merced del mejor estado físico de un Súper Amara Bera Bera que no dio ni opción.

Las malagueñas tampoco tuvieron excesiva suerte con esas "cositas" que siempre surgen a lo largo de cada partido. Sole López, alma de este grupo, se fue al banco en el 40' con una tarjeta roja algo rigurosa. Rocío Campigli se lesionó en tobillo en plena segunda parte... Si a eso unimos el estelar rato de acierto de Mariane Fernándes, imparable en sus lanzamientos, y la mejoría de Renata en la portería vasca tras el descanso... pues 19-22.

Hay que aplaudir a este Rincón Fertilidad, a pesar de la derrota. Es verdad que es un resultado que puede ser clave para la resolución del título, pero las chicas de Suso se dejaron todo lo que tenían en el parqué. Ante cualquier otro rival de la Liga, quizás, con lo que pusieron sobre el 40x20, habría llegado. Pero ya es mala suerte que justo el día que sales de 10 días sin entrenar y tres semanas sin competir se presente en tu pista el otro "grande" de la Liga.

La verdad es que no fue un gran partido. Ni de las de casa ni de las vascas. Se vieron demasiados fallos y mucha precipitación en 60 minutos que se pueden dividir en los primeros 30, de dominio de las "panteras", y la media hora siguiente, de recital del Bera Bera, que a campo abierto y corriendo es un equipazo casi imposible de parar (sobre todo en las circunstancias físicas actuales de las costasoleñas).

Hasta 5 goles arriba estuvieron las de Suso Gallardo (9-5) en un primer tiermpo en el que el Bera Bera no marcó su primer gol hasta el minuto 11. El 10-8 al descanso no hizo justicia a lo visto en el Pabellón de El Limón, pero es que en ese momento ya había empezado la cuesta abajo de las de casa.

El Bera Bera endosó un 3-9 de salida, tras el descanso, liderado por ese tanque que es Mariane Fernándes. Las vascas se pusieron por delante y, con el marcador a favor, no dieron opción siquiera a soñar con la remontada. Bastante tuvieron las de Gallardo con acabar en pie al llegar el minuto 60.

Toca resetear. Queda mucha temporada por delante. Ahora llama a la puerta una eliminatoria de cuartos de final europea que espera el próximo fin de semana en Salónica ante el PAOK. Mejorar la condición física debe ser el objetivo prioritario de las chicas de Gallardo en estos próximos días. Ojalá les dé tiempo para recuperar su nivel. Ese que las ha hecho bicampeonas esta temporada y aspirantes, todavía, también a estrenarse con un título en la Liga Guerreras Iberdrola.

FICHA

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 19 (10+9). Castellanos (p), Doiro (3), Sole López (1), Espe López (3), Bravo (2), García (2), Arderius (6) -siete inicial-; Fernández (p), Medeiros (1), Pérez (), Campigli (1), Gutiérrez (), Sánchez () y Rojas ().

SUPER AMARA BERA BERA 22 (8+14). Lais (p), Moreno (1), Arrojería (1), Menéndez (2), Hernández (1), Echeverría (), Teres (1) -siete inicial-; Fernandes, A. (p), Cardoso (4), Cavo (1), Pizzo (1), Prieto (), Etxeberría (1), Gil () y Fernandes, M. (9).

ÁRBITROS: Jesús Álvarez y José Carlos Friera, del colegio asturiano. Excluyeron por parte del conjunto malagueño a García, Doiro y Gutiérrez y por parte del cuadro vasco a Fernandes, Menéndez, Hernández y Cesáreo. Roja a Sole López.

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la undécima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021, celebrado en el Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre.

PARCIALES CADA 5´. 3-0, 3-0, 6-4, 8-5, 9-5, 10-8 -descanso-; 11-13, 13-16, 14-18, 15-20, 16-21, 19-22, final.