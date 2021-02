Todo un reto el que tiene este sábado el Amivel al recibir en Vélez Málaga a un equipo aspirante al título, al ACE Gran Canarias, que se encuentra actualmente en la segunda posición de la tabla clasificatoria. El partido tendrá lugar en el pabellón Fernando Ruiz Hierro a las 18:00 horas. Un rival muy duro, con veinte puntos y un partido menos, que ya consiguió la victoria frente al Amivel en la primera vuelta (71-54).

A pesar de esta diferencia, los veleños llegan al partido en un buen estado de forma, aunque en el partido anterior en Badajoz no consiguió la victoria. El equipo de Orogbemi es consciente de que la victoria debe llegar si el trabajo que se realiza en los entrenamientos se traslada a la cancha. Será muy importante no perder para que el equipo no quede descolgado en la clasificación y para ello se ha trabajado en los movimientos de ataque. Efraín Martínez aún no podrá estar disponible por los problemas con el visado para volver de México.

La plantilla canaria ha mejorado con el paso de las temporadas. Destaca su jugador franquicia Jorge Sánchez al ser máximo anotador, reboteador y asistente. Sobresale en la faceta anotadora la fémina Rose Hollermann, Den Orth y Arie Twigt, pilares donde se sustenta la capacidad anotada del conjunto insular. Un equipo tremendamente equilibrado con capacidad para defender en distintas zonas de campo.

Los partidos siguen disputándose a puerta cerrada, por lo que se podrá seguir a través de la plataforma federativa TuPuedesTv.