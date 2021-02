El Rincón Fertilidad tiene este fin de semana una gran oportunidad para hacer historia: conseguir por primera vez el acceso a las semifinales de la EHF European Cup, algo que ya estuvo a punto de lograr en las dos participaciones anteriores, en la que los cuartos de final fue el tope para las entonces dirigidas por Diego Carrasco. Hoy y el domingo, el equipo malagueño y el PAOK de Salónica jugarán a las 16:00 horas, ambos partidos en Salónica, para definir quién pasa a la penúltima ronda de la competición continental.

Lo cierto es que la plantilla malagueña empieza a coger ritmo y sensaciones, tras tener un brote de Covid-19 que afectó a más de la mitad de las chicas, lo cual dejó su resistencia física en niveles mínimos y les supuso la primera derrota de la temporada, el pasado sábado, frente al Super Amara Bera Bera.

Las «panteras» han trabajado duro esta semana para recargar pilas, coger sensaciones y así intentar llegar en plenas garantías a este fin de semana tan importante para ellas y para el propio club costasoleño.

El Rincón Fertilidad ha logrado acceder a los cuartos de final de esta competición continental con una magnífica solvencia, al ganar los cuatro partidos de las dos rondas anteriores: se impuso al ROOMZ Hoteles ZV Wiener Neustadt en la ronda 3 con un aplastante resultado global de 64 a 32 y también venció ante el ZRK Naisa Nis de Serbia en la eliminatoria del Last 16 por 60-46, en una eliminatoria que se celebró en el Pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria.

Suso Gallardo ha expresado en la previa del importante partido el deseo que tiene el club de conseguir el pase a las semifinales: «Estamos con muchas ganas, sabemos que le tenemos mucho aprecio a esta competición, nos ilusiona muchísimo, es la tercera vez que competimos y hemos vuelto a llegar a esa ronda maldita de los cuartos donde siempre caemos. Sería un sueño poder estar el domingo celebrando ese pase histórico a semifinales».

«El equipo va a mejor, es cierto que no estamos al nivel que queríamos por el problema que tuvimos por los casos de Covid de tantas jugadoras pero el otro día ante el Bera Bera el equipo supo responder y compitió hasta el final y espero que ya para este fin de semana el equipo pueda coger un poco más de forma», explicó el entrenador.

También quiso hacer balance del rival europeo. «Es un equipo con mucha altura en la zona central, con una portería grande, que en su campo, aunque no pueda meter público, intentará hacerse fuerte con una defensa 6-0 e intentando salir al contraataque. Nosotras tenemos que ser fieles a nuestro estilo, moviendo el balón con velocidad en ataque e intentando defender bien para poder correr. En calidad individual sí pienso que podemos ser superiores».

Así, no cree que jugar como visitante toda la eliminatoria sea un hándicap, pero le habría gustado jugar en casa. «Al final te tienes que adaptar. Lo ideal hubiese sido jugar en Málaga para no tener que desplazarte, que el viaje con las escalas tampoco es sencillo. Pero no es excusa. La competición y la motivación que tenemos por ella tienen que premiar ante todo. Es una oportunidad única que tenemos para conseguir algo histórico», señaló Suso Gallardo.