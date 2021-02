Suso Gallardo se mostró feliz tras asegurar su equipo el pase histórico para las semifinales de la EHF European Cup. Estas son sus declaraciones íntegras tras acabar la eliminatoria en Salónica: "Ha sido una eliminatoria mucho más dura de lo que puede plasmar el marcador tras los 120 minutos. Ha sido un viaje muy largo, traíamos bajas, la plantilla salía del problema de los positivos por COVID y el equipo se ha repuesto y ha dado el do de pecho para hacer historia pasando a semifinales y escribiendo una nueva página en la historia del club. Salimos muy concentradas en el partido del viernes, con las ideas muy claras. En La primera parte lo demostramos y después del descanso tuvimos que remar para conseguir una renta que en este segundo partido ha sido clave".

"En este segundo partido no jugamos cómodas, aunque es verdad que en parte ya estábamos pensando en el partido del miércoles en el campo del Guardés, que nos vamos a jugar unos puntos que son claves para la siguiente fase en la Liga Guerreras. Por eso han tenido su oportunidad jugadoras que no dusfrutan de tantos minutos y que tienen que seguir creciendo y aportando cosas si queremos seguir luchando por más títulos. Estoy muy orgulloso. Era un objetivo que tenía marcado el club y especialmente yo. Es una competición a la que le tengo un cariño especial, que es la tercera vez que la jugamos y que nos habíamos quedado siempre en cuartos por algunas pequeñas cosas de mala suerte o lesiones. Siempre he tenido la espina clavada con esta competición y es ahora un sueño poder estar haciendo historia con el club de mi ciudad. Ahora, a disfrutarlo, volver a España y empezar a pensar en lo que viene que es muy importante. Es para sentirmnos orgullosos con el trabajo que estamos haciendo las chicas y el club. Parece que es fácil, pero llevamos más de siete meses comptiendo a un nivel increíble, con 2 títulos en nuestras vitrinas, llegando a semifinales europeas por primera vez... No sé cuál es nuestro techo, lo van a poner ellas, pero la palabra es orgullo. No hay ningún entrenador en España o en el mundo que esté más orgulloso que yo", explicó el técnico malagueño.

Sole López: "Al equipo le pongo un 10"

Sole López, como capitana, también habló de la eliminatoria y del pase a semifinales. "Tenemos mucha alegría, orgullo y emoción. Ha sido muy bonito. Ser semifinalistas es un pasito más para muchas de nosotras y para el club es algo histórico. Estamos muy felices y queremos más. Todo el equipo ha aportado mucho desde el minuto 1, nuestras jugadoras jóvenes han vuelto a demostrar su clase estando mucho tiempo en el campo con minutos de calidad. Al equipo le pongo un 10 porque se ha vaciado en los dos partidos. Hay que estar contentas y orgullosas e ir a por las semifinales", dijo Sole.

Espe López: "Como malagueña me siento súper orgullosa"

Su hermana, Espe López, también hizo una valoración de lo vivido este fin de semana en Salónica. "La sensación es de mucha alegría. Hay detrás mucho trabajo, hemos vuelto a hacer historia y como malagueña me siento en este momento súper orgullosa. Destaco principalmente la unión. Teníamos la ventaja de los 9 goles y se ha visto que todas las jugadoras están preparadas para jugar en este equipo. Hemos estado a la altura de la eliminatoria y lo hemos demostrado pasando a la semifinal", finalizó.