El próximo encuentro del CB Marbella en la LEB Plata será este sábado a las 20.30 horas frente al Zentro Basket, un rival que no le trae buenos recuerdos. El equipo madrileño fue el primero en conseguir derrotar a los azulones en la presente temporada (73-78), aunque la situación del conjunto marbellí era complicada debido una cuarentena de más de 30 días y la pérdida de jugadores como Ismael Tamba, Jeffrey Godspower, Taylor Cameron o el propio entrenador, Rafa Piña.

El Zentro Basket está firmando una gran campaña pese a su condición de recién ascendido, con siete victorias hasta la fecha -dos menos que el CB Marbella-, por lo que buscará la victoria para no descolgarse de los puestos de play off. Por otro lado, el club marbellí pretende conseguir un resultado positivo que le permita reafirmar la buena forma de la plantilla. “Estamos en una buena dinámica de resultados y el trabajo que estamos haciendo se va viendo. Los problemas físicos que estamos teniendo son normales por la intensad con la que trabajamos, y seguro que en Madrid no se van a notar", afirmó Rafa Piña en la rueda de prensa previa al partido. “Cada partido es vital y evidentemente vamos a Madrid sabiendo que, aunque Zentro es un rival complicado, vamos con las ganas y la pasión por ganar”, concluyó el técnico, que es consciente de la dificultad que supone sacar un resultado positivo en la cancha del equipo madrileño.

La plantilla costasoleña está mostrando su fiabilidad atrás. Pese a tener algún partido menos que el resto de equipos de la clasificación, actualmente es una de las mejores defensas del Grupo Oeste. "Nos sentimos cómodos defendiendo y siempre se ataca mejor sabiendo que atrás estás fuerte. Somos un equipo que trabajamos muchísimo los detalles en nuestra canasta y las cosas no nos están saliendo mal”, señaló Kenan Karahodzic, jugador del cuadro marbellí que pasó por varios medios de comunicación durante esta semana para analizar el trabajo del equipo.

La expedición partirá el próximo viernes a las 13.30 horas desde el Pabellón Carlos Cabezas para llegar a Madrid aproximadamente a las 20.00 horas. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, hará una sesión de tiro previa al encuentro, y posteriormente regresará a Marbella una vez concluya el partido.