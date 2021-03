El Marbella FC afronta este mes de marzo las tres últimas jornadas ligueras con el único propósito de poder eludir una segunda fase en la que tenga como objetivo la lucha por evitar el descenso. Ni siquiera el triunfo de hace dos fines de semana en el Colombino (1-3) ha logrado sacarlo de esos puestos que nadie esperaba a estas alturas de la competición.

Sin crédito alguno para luchar por el ansiado ascenso, la empresa Best of You sí que ha mantenido plena confianza tanto en el plantel técnico como en una plantilla que hace unos meses se diseñó con la vista puesta en el salto a la Liga SmartBank, ese que volvió a escaparse el verano pasado.

Los costasoleños reciben este próximo domingo al mediodía al filial de Las Palmas, que también se encuentra como el Recreativo en la zona más baja de la tabla clasificatoria. Pero luego tendrán que mejorar significativamente para su visita a San Fernando, donde aguarda uno de los firmes candidatos al ascenso, o recibir en su feudo, en la clausura de esta primera fase liguera, a la Balompédica Linense.

El Marbella FC se encuentra, antes de esos tres partidos, precisamente a nueve puntos de un Tamaraceite que marca la zona que da derecho a jugar por subir de categoría en la siguiente fase. El triunfo de hace una semana frente al Recreativo sólo ha aliviado en parte las heridas de guerra que habían abierto las cuatro derrotas consecutivas encajadas antes de ese duelo.

En pleno parón forzoso, la escuadra blanquilla no ha dejado de competir. Lo hizo este fin de semana en un amistoso que lo midió al campeón de Noruega, el Bodo Glimt, que pasa su concentración invernal en la Costa del Sol. Con dos dianas de Carlos Redruello y Nacho Sánchez, los locales equilibraron los goles de Ulrik Saltnes y Kasper Junker (2-2).

Los pupilos de Aira vieron así cómo plantaban cara un equipo que reina en tierras nórdicas y que a priori está en un buen momento de forma, en pleno parón invernal y con importantes objetivos ligueros aún por alcanzar durante estos últimos meses de competición. Ahora deberán demostrar esa misma valía ante los canteranos de la UD Las Palmas.