Cita decisiva por la Liga Guerreras Iberdrola. El Rincón Fertilidad Málaga recibe este sábado a las 18:30 horas en el Pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria al Club Balonmano Atlético Guardés en una cita que para las de Susos Gallardo es un ultimatum para mantener sus opciones al título de Liga, tras tres derrotas en las últimas semanas ante Bera Bera, Aula Valladolid y el propio Guardés.

La verdad es que en este caso hay más que dos puntos en liza en lo deportivo, al tener enfrente a un rival directo en la próxima Fase por el Título, por lo que no se puede dejar escapar el triunfo ante el cuadro gallego para pasar a la segunda fase con cinco puntos en la clasificación y tener así, todavía, algunas opciones, aunque sean remotas, a luchar por la Liga.

Vuelven a encontrarse las "panteras" malagueñas con el Atlético Guardés, sólo unos días después de haber jugado en tierras gallegas el encuentro aplazado de la primera vuelta, que acabó con victoria local por la mínima. Será el segundo enfrentamiento de los cuatro previstos entre ambos equipos, que en tres semanas se verán las caras de nuevo en las semifinales de la EHF European Cup, con la ida en tierras gallegas y la vuelta en Ciudad Jardín.

El parón competitivo que han tenido las malagueñas derivado del COVID que afectó hace poco más de un mes a más de la mitad de la plantilla, ha dejado muy tocado físicamente al equipo, que ha perdido frescura y energía. Recuperar ese buen tono para volver a competir al máximo nivel es el gran objetivo que tienen por delante Suso Gallardo y sus jugadoras, ahora que el calendario les va a dar un leve respiro, antes de acometer la semifinal continental, objetivo prioritario para el club en estas próximas semanas.

Una de las mejores noticias para este partido liguero, en el que todavía estará de baja la pivote argentina Rocío Campigli, la pondrá el regreso de la afición a las gradas. La mejora de las condiciones sanitarias en Málaga permiten el acceso de aficionados al partido que, aunque en un número reducido, volverán a darle calor al Rincón Fertilidad Málaga desde las gradas. E, partido podrá seguirse en directo a través de la web del canal Teledeporte y en diferido, desde las 21.15 horas, por el propio canal televisivo.

Sole López: “Debemos corregir los fallos que cometimos en A Guarda”

La capitana del equipo Sole López confía en que el equipo se haya recuperado bien de las últimas derrotas, incluida la de la visita al Guardés de la semana pasada. “Espero que corrijamos los fallos que tuvimos en su casa, no pecar de pequeñas cosas que no estuvimos bien. Tuvimos momentos en el partido para zanjarlo y no supimos. En general, un cúmulo de cosas que espero que podamos entrenarlo bien, llegar al partido en buenas condiciones y llevarnos la victoria”, señala la extremo internacional malagueña.

Para Sole, las claves estarán en el ritmo de juego y en la concentración: “Debemos mejorar la defensa, pero sobre todo el ataque. Allí no estuvimos fluidas, no nos salían las cosas, y ese es el punto que debemos mejorar para afrontar este partido. Tenemos que salir lo más enchufadas posible, aprovechar también el hecho de que esta vez jugamos en casa, y no debemos cometer los errores que tuvimos en el partido de hace unos días”.

Es inevitable afrontar este partido con la mirada puesta en la semifinal europea entre ambos equipos de dentro de tres semanas, aunque para Sole López no debe influir en este encuentro de competición doméstica. “Son aspectos diferentes. Ahora es partido de Liga, hay que estar centrados en los dos puntos y luego ya vendrá la eliminatoria de Europa. Es verdad que es el mismo equipo y que serán cuatro encuentros entre dos equipos que nos conocemos muchísimo, pero hay que saber diferenciar, primero nos centramos en este partido”, finalizó.