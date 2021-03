Rincón Fertilidad y Atlético Guardés se verán mañana las caras en Rincón de la Victoria. Será en un duelo correspondiente a la jornada 14 de la primera fase de la Liga Guerreras Iberdrola. Un partido muy importante, sobre todo para las de Suso Gallardo, que han visto frenado estas últimas semanas su espectacular arranque de temporada.

Este partido entre malagueñas y gallegas será la antesala de la histórica eliminatoria de semifinales de la EHF European Cup que ambos equipos vivirán dentro de tres semanas y de la que ya se van teniendo noticias confirmadas.

Ya es oficial, por ejemplo, que el partido de ida del cruce se jugará en el pabellón A Sangriña de A Guarda el domingo 28 (Domingo de Ramos), a partir de las 20 horas. No hay fecha oficial todavía para el partido de vuelta en Málaga, será el sábado 3 o el día 4, Domingo de Resurrección. Lo que sí está confirmado es que el escenario de ese partido será el pabellón de Ciudad Jardín de Málaga capital y no Alhaurín de la Torre o Rincón de la Victoria, otros de los escenarios de los partidos europeos de las «panteras».

La gran pregunta, a menos de un mes del partido más importante de la historia continental del Rincón Fertilidad, es ¿habrá público en las gradas para ayudar a las jugadoras de Suso Gallardo a colarse en la gran final europea? Es imposible poder responder a esta cuestión a día de hoy porque dependerá de la evolución que siga la pandemia del COVID en estas próximas semanas. Si Málaga logra asentarse en la Fase 2, podrían entrar hasta 400 espectadores para ver el partido en directo del primer fin de semana de abril. Y si la capital costasoleña estuviera en Fase 3, entonces serían 200 los seguidores que podrían acudir a Ciudad Jardín.

Pero para los que no puedan ver in situ el partido hay buenas noticias. Y es que está bien encaminada la retransmisión televisiva de los dos partidos de la eliminatoria a través de Canal Sur. Los últimos días, tanto la Televisión Gallega (TVG) como la andaluza negocian conjuntamente con la EHF adquirir los derechos para retransmitir en directo ambos partidos. Por ahora no hay nada cerrado, pero la sintonía es buena entre las partes.

Estamos en la cuenta atrás de una cita para la historia. El Rincón Fertilidad no está en su mejor momento, pero por delante tiene un reto que bien merece el máximo esfuerzo. El premio: jugar una final continental.