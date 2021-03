El delantero del Barcelona Antoine Griezmann consideró que su equipo dio "todo lo posible" aunque no pudo conseguir el objetivo, tras empatar 1-1 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y así caer en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Creo que dimos una buena imagen, hicimos un gran partido y tuvimos muchas ocasiones en el primer tiempo, cuatro claras, es una pena que no las metiéramos. En la segunda parte ya nos costó más", explicó el jugador francés en declaraciones a Movistar+.

Además, Griezmann consideró que el penalti fallado por Leo Messi justo antes del descanso y que hubiese significado el 1-2 no es el culpable de la eliminación: "No es porque no ha metido el penalti, tuvimos tres mano a mano que hemos fallado. Ni la afición ni nosotros merecemos irnos tan pronto, pero hay que mejorar y volver el año que viene".

También admitió que el portero del PSG.

Griezmann aseguró que ahora "los objetivos son la Liga y la Copa y el partido de esta noche" da confianza al Barça de cara "a lo que viene".

Respecto a su situación en el equipo y las suplencias que acumula, el delantero francés dijo que se siente "muy bien" con sus compañeros y el entrenador. "Estoy para ayudar al colectivo sean 10 o 90 minutos".