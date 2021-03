El Marbella FC lo tiene prácticamente imposible, pero las matemáticas mandan y dicen que todavía tiene algunas opciones de evitar jugar la fase de descenso a Tercera División. A dos jornadas para terminar esta primera parte de la temporada, los de José Manuel Aira necesitan ganar los dos encuentros que le restan para concluir su participación y esperar terceros resultados.

Además de sumar los seis puntos, los costasoleños dependen de lo que hagan en sus partidos el Cádiz B y el Recreativo de Huelva, que tienen que medirse además en la próxima y última fecha. Con los cambios introducidos por la RFEF para la próxima temporada, jugar la fase de descenso ya supondría de facto perder una categoría.

El Marbella ya no tendría opción alguna de jugar la Primera RFEF (tercera categoría, lo que es ahora Segunda B). Y además debería salvar los muebles en la segunda parte del curso para evitar un doble descenso que le llevaría hasta la quinta división del fútbol español. Un auténtico desastre para el proyecto.

La mala racha de resultados ha llevado a los marbellíes hasta este punto de no retorno. Ya no dependen de sí mismos. Solo pueden ganar y esperar que el Cádiz B pierda y los onubenses no ganen en esta jornada para seguir vivos.

Y la primera de las tareas no será nada fácil. A partir de las 17.00 horas, el Marbella saltará al Iberoamericano 2010 de San Fernando en busca de tres puntos vitales ante el segundo del su subgrupo, obligado también a ganar para mantener su condición de equipo con derecho a jugar la fase de ascenso a LaLiga Smartbank.