El Marbella FC no pudo pasar del empate a cero en el estadio Iberoamericano de San Fernando, frente a uno de los conjuntos más regulares de esta primera fase de la competición en Segunda B, y confirmó que la próxima temporada no podrá continuar en la categoría de bronce del fútbol español (la futura Liga Pro). Así deberá pelear en la segunda parte de la temporada por no descender a Tercera, que pasará a ser la quintar categoría nacional.

Los pupilos de Aira tenían que ganar y esperar otra serie de resultados favorables para mantener opciones de alcanzar la sexta plaza clasificatoria, pero finalmente estarán obligados a competir por un «segundo descenso», a añadir a esa imposibilidad de mantenerse en la categoría de bronce. Los gaditanos también se jugaban mucho, porque tenían en sus manos obtener de manera matemática su continuidad en la tercera categoría nacional, la nueva Primera Pro.

A falta de una jornada más para que termine esta primera fase, los jugadores adiestrados por Stankovic no acertaron con el premio esperado para unos 800 espectadores que se reencontraban con sus jugadores desde las gradas. Al contrario, el Marbella FC tomó pronto la iniciativa frente a los isleños.

El primer aviso a los cuatro minutos fue de Quezada, que repitió instantes más tarde. En esta segunda acción, el guardameta José Perales acertó ante lo que parecía ya la primera diana visitante. La respuesta fue un centro de Perdomo que estuvo a punto de cabecear a la red el exariete marbellí Francis Ferrón.

En la mediación de la primera mitad llegaron dos ocasiones locales casi consecutivas, la segunda fue la más clara de todo el encuentro. Primero lo intentó Lolo, al sacar rápido una falta del centro de campo. Omar Perdomo no logró enganchar el esférico. El propio Perdomo se internó al siguiente minuto y asistió al primer palo, donde Francis Ferrón no acertó a rematar lo que casi se cantaba ya desde la grada.

El Marbella FC tuvo las mejores ocasiones en la recta final de esta primera mitad. Esta vez Chumbi fue el que no estuvo preciso después de una enorme galopada de Juanmi Callejón por la banda izquierda. Más tarde volvió a tenerla el motrileño, esta vez con una falta que tuvo que desviar Perales a saque de esquina.

El San Fernando se quedó con uno menos superada la primera hora de juego, después de que Biabiany viese la segunda amarilla. Y desde ese instante el cuadro costasoleño fue el único que mereció embolsarse los tres puntos. La tuvo por dos veces Chumbi, primero en el minuto 80, de cabeza, y ya en el descuento, al rematar junto al palo.

Ahí concluyó un encuentro en el que el Marbella FC dice adiós a la opción de meterse en esa nueva categoría profesional.