Buenas noticias para Fotis Katsikaris, que recupera a Darío Brizuela para el partido de este sábado frente al Obradoiro (18:00 horas). El jugador donostiarra sufrió una lesión en su tobillo izquierdo frente al Estudiantes el pasado 27 de febrero y desde entonces ha estado recuperándose para volver al nivel que estaba cuando se produjo el contratiempo.

Brizuela tuvo que parar por lesión cuando estaba en su mejor momento de forma de la temporada, días después de la exhibición frente al Barça en Copa. En estas tres semanas, el escolta verde se ha perdido los dos últimos encuentros del equipo en la Eurocup ante el Joventut y el AS Monaco y dos encuentros de Liga Endesa: Herbalife Gran Canaria y Barça, este pasado martes.

El donostiarra ya se ejercitó ayer al mismo ritmo que sus compañeros y viajará hoy con la expedición hasta tierras gallegas para su reaparición sobre el parqué. El que aún tendrá que esperar unos días más es Carlos Suárez. El capitán pudo hacer parte del entrenamiento con el grupo pero todavía no está al 100% y la decisión ha sido dejarle en Málaga para ultimar ese proceso de recuperación. El ala-pívot madrileño sufrió una rotura de fibras en el gemelo derecho en el encuentro de Copa frente al Barça, hace ya más de un mes, y ahora ya de los pasos finales para volver a estar a las órdenes de Fotis Katsikaris para cumplir el objetivo de clasificarse para el play off por el título de la Liga Endesa.

11 encuentros por delante

La derrota del martes frente al Barça en el Palau Blaugrana (79-55) ha vuelto a sacar al Unicaja de las ocho primeras plazas. Los malagueños ahora mismo son novenos, con 12 victorias y 13 derrotas, igualado con el BAXI Manresa, octavo, que les tiene ganado el average particular. El conjunto catalán y el MoraBanc Andorra son en estos momentos los principales rivales por conseguir esa octava plaza que da derecho a jugar las eliminatorias finales por el título. La victoria del miércoles de los del Principado sobre el Bilbao Basket (72-70) ha dejado a los de Ibon Navarro con 11 partidos ganados y 13 perdidos, a solo un triunfo del Unicaja y el Manresa, que han jugado un choque más.

Lo que se ha complicado aún más para los de Katsikaris es poder luchar por la 7ª plaza. Este miércoles también se jugó un Movistar Estudiantes-Joventut correspondiente a la jornada 21, resuelto con triunfo de la Penya a domicilio (83-90). Los de Carles Durán se han colocado tras este partido con 15 victorias y 10 derrotas, tres por delante del Unicaja a falta de 11 jornadas para terminar la Fase Regular. Malagueños y catalanes aún tienen que enfrentarse en el Martín Carpena en la jornada 35 del campeonato.

El Unicaja tiene por delante 11 finales para hacerse con una de las plazas que dan derecho a jugar el play off y salvar la temporada. La primera de estas batallas será este sábado en Fontes do Sar ante un Obradoiro (18.00 horas) metido en la pelea por no descender.