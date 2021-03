El Marbella FC ha completado el último acto de la primera fase con un resumen perfecto de lo que ha sido su pésimo arranque liguero. Porque muchos de los encuentros de esta temporada arrancaron con licencia para soñar, como esta vez con el tanto de Granero, pero en las postrimerías bajaron de la nube a los pupilos de Aira.

La Balona tuvo como revulsivo a Pito Camacho, que en el minuto 68 entró por Masllorens y fue el encargado de empatar cuando ya se acercaba el tiempo de descuento. El gol de del "Pirata" Granero, de fenomenal disparo, había permanecido en el marcador desde que apenas se habían disputado tres minutos. Todo parecía controlado, hasta que el carrusel de cambios alteró el escenario. Coulibaly, con el minuto 93 ya alcanzado, culminó la remontada visitante.

Lo peor, la imagen con la que se cierran estas primeras 18 jornadas. Los costasoleños terminan esta fase penúltimos, con 18 puntos que son fruto de cuatro victorias (sólo dos en casa) y seis empates. Ahora deberán pelear por no descender a la nueva quinta categoría del fútbol español, lo que supondría un doble descenso para una escuadra diseñada el pasado verano para poder subir a la Liga SmartBank.

¿Qué espera ahora? En la segunda fase y con el único objetivo de no descender esta temporada por segunda vez, los rivales serán los cuatro últimos clasificados del otro subgrupo de Segunda B: Recreativo de Granada, El Ejido 2012, Yeclano y Lorca Deportiva. Ocho jornadas quedan por delante con el agravante, para los intereses del equipo marbellí, de que el contador de puntos no se pone a cero. Acabar penúltimo es en este sentido peor que antepenúltimo.

Además, la grada ha acabado muy desencantada tanto con la gestión del grupo empresarial Best of You como la de un técnico que se sentaba en el banquillo marbellí con el objetivo principal de revalidar la plaza en la fase de ascenso alcanzada en las últimas temporadas. Nadie esperaba a estas alturas del año tener que pensar en la permanencia de cara a la futura Segunda División de la Federación Española de Fútbol, la hasta ahora Tercera División.