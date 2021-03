El encuentro ante el Tenerife no fue el mejor escenario para homenajear a la histórica y eterna figura de Joaquín Peiró, pero cada detalle cuenta a la hora de recordar al hombre que marcó un antes y un después en el devenir de la entidad de Martiricos. El partido de ayer fue el primero en el que lucía el nombre del inolvidable míster blanquiazul y, cómo no podía ser de otra manera, Pellicer lo estrenó con los nervios normales de un duelo tan peleado y vivo hasta los minutos finales. Finalmente, no se pudo brindar la victoria a Peiró, pero en la reñida Segunda División, más vale punto en mano que permita acortar distancias con el objetivo. Mientras tanto, el míster Peiró controla desde arriba que todo va en la buena dirección.