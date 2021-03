El pulso por dos de las tres plazas que dan derecho a disputar el ascenso de categoría, una vez que el Vélez CF se garantizó el liderato en solitario a falta de dos jornadas, se prolongará hasta el último suspiro. Antequera, Atlético Malagueño, Juventud de Torremolinos y El Palo, que precisamente se medía al líder, sumaron los tres puntos este fin de semana.

El triunfo de El Palo fue por la mínima (1-0), al igual que el cosechado por los torremolinenses frente al Estepona (1-0). El filial malaguista asaltó por su parte del campo del colista, el Melilla (0-2) e idéntico resultado se anotó el cuadro antequerano en su visita a Alhaurín de la Torre (0-2). El Alhaurino abandonó la última plaza, gracias a la victoria que también se anotó lejos de su feudo, concretamente en Motril (1-2).

Los paleños se impusieron al cuadro de la capital axárquica sobre el sintético de San Ignacio con una solitaria diana de Javi López. El artillero perforó la meta rival con un lanzamiento desde el punto de penalti cuando se alcanzaba el minuto 40 de juego.

El Lauro no pudo retener ninguno de los puntos que había en juego sobre El Pinar. Enfrente se topaba con un Antequera no dispuesto a dejar escapar la segunda plaza que provisionalmente ocupa. Luismi fue el encargado de romper la igualdad inicial, cuando se alcanzaba el minuto 27. Y en las postrimerías amplió la renta visitante Álex Portillo, con una diana transformada de penalti.

El Atlético Malagueño ganó con autoridad en La Espiguera ante un rival que ahora se ha situado como último clasificado, después del triunfo del Alhaurino en tierras motrileñas. Juan Cruz anotó la primera de las dos dianas malaguistas, cuando se alcanzaba el minuto 20 de juego. Recién superada la primera media hora de juego, el local Chibi vería la segunda amarilla que dejaba al Melilla con diez. Posteriormente, Villegas dictaba sentencia para los blanquizales. Apenas restaban 11 minutos para el tiempo de descuento y ya el tanteo no volvería a moverse.

Un único tanto de Iván Aguilar con apenas 20 minutos disputados le permitió al Juventud de Torremolinos asegurarse la victoria sobre el césped de El Pozuelo. El Estepona intentó sin éxito sorprender a un rival inmerso en la lucha por las tres primeras plazas clasificatorias. La derrota deja a los visitantes a tres puntos de un Alhaurín de la Torre que marca junto al Motril el límite en la lucha por evitar el descenso.

Hubo emoción hasta los últimos instantes en el Escribano Castilla de Motril. El Alhaurino se adelantó a los 16 minutos, por medio de Manu Sarmiento, pero vio cómo los granadinos empataban al filo del descanso. Fue gracias a una diana de Miguel Martín. Para entonces ya estaban con uno menos los malagueños, al ver Ulises la segunda cartulina amarilla en el minuto 31. Esa inferioridad numérica no impidió a los azulinos volver a adelantarse, en el minuto 80, con una diana anotada esta vez por Amin. Este choque con sabor a segunda fase de la competición, en la que el Alhaurino estará obligado a luchar por la permanencia, deja al Motril a merced de lo que hagan Lauro y Estepona en la última jornada. Deberá precisamente viajar a la ciudad esteponera para dilucidar qué equipo también pelea por la salvación en la próxima fase.

Esa jornada definitiva prevista para el próximo fin de semana, en la que se determinarán buena parte de los puestos para la siguiente fase, deparará la visita del Lauro al campo del Atlético Malagueño. Al mismo tiempo deparará un emocionante choque en El Maulí, donde el Juventud de Torremolinos llegará con opciones de ser terminar como segundo clasificado. El Palo rendirá visita al Miguel Fijones de Alhaurín el Grande, mientras que el Vélez recibirá al Melilla.

El Marbella FC ha completado el último acto de la primera fase con un resumen perfecto de lo que ha sido su pésimo arranque liguero. Porque muchos de los encuentros de esta misma temporada arrancaron con licencia para soñar, como este domingo tras el tanto de Granero, pero casi siempre en las postrimerías los pupilos de Aira terminaron por tener que bajar de la nube.

La Balona tuvo como revulsivo en esta visita al Lorenzo Cuevas a Pito Camacho, que en el minuto 68 entró por Masllorens y fue el encargado de empatar cuando ya se acercaba el tiempo de descuento. La desconexión local fue absoluta con la diana que hizo volar los tres puntos cuando todo parecía resuelto para el reparto de puntos.

El gol de del «Pirata» Granero, de fenomenal disparo, había permanecido en el marcador desde que apenas se habían disputado tres minutos. Incluso pudo haber llegado el segundo, porque en los primeros 20 minutos se sucedieron las aproximaciones al arco defendido por los campogibraltareños. Sin embargo, los arietes del cuadro marbellí perdonaron y finalmente pagaron la misma falta de acierto que tantas mañanas se ha repetido.

No obstante, aunque la renta no era significativa, todo parecía controlado por parte de los blanquillos, hasta que el carrusel de cambios alteró el escenario y propició, primero, ese empate. Fue un jarro de agua fría al que seguiría otro aún mayor. Coulibaly, con el minuto 93 ya alcanzado, culminó la remontada visitante.

Lo peor, la imagen con la que se cierran estas primeras 18 jornadas. Los costasoleños terminan esta fase penúltimos, con 18 puntos que son fruto de cuatro victorias (sólo dos en casa) y seis empates. Ahora deberán pelear por no descender a la nueva quinta categoría del fútbol español, lo que supondría un doble descenso para una escuadra diseñada el pasado verano para poder subir a la Liga SmartBank.

¿Qué espera ahora? En la segunda fase y con el único objetivo de no descender esta temporada por segunda vez, los rivales serán los cuatro últimos clasificados del otro subgrupo de Segunda B: Recreativo de Granada, El Ejido 2012, Yeclano y Lorca Deportiva. Ocho jornadas quedan por delante con el agravante, para los intereses del equipo marbellí, de que el contador de puntos no se pone a cero. Acabar penúltimo es en este sentido peor que antepenúltimo.

Además, la grada ha acabado muy desencantada tanto con la gestión del grupo empresarial Best of You como la de un técnico que se sentaba en el banquillo marbellí con el objetivo principal de revalidar la plaza en la fase de ascenso alcanzada en las últimas temporadas. Nadie esperaba a estas alturas del año tener que pensar en la permanencia de cara a la futura Segunda División de la Federación Española de Fútbol, la hasta ahora Tercera División.