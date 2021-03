La pivote argentina del Rincón Fertilidad Rocío Campigli no se quiere perder la histórica semifinal europea contra el Atlético Guardés, que arrancará el próximo domingo en Galicia, que vivirá su partido de vuelta una semana más tarde en Ciudad Jardín y que tendrá el premio para el equipo ganador de el acceso a la finalísima de la EHF European Cup.

La jugadora sudamericana se lesionó a mediados de febrero, con un esguince de tobillo de grado 2-3 para el que los médicos dieron un plazo de convalecencia de cinco o seis semanas. «Roca» ha trabajado muy duro con los fisios todo este tiempo para ponerse a punto y esta semana se incorporará gradualmente al trabajo con el resto de sus compañeras. Su objetivo es montarse el viernes en el autobús para viajar a Galicia y ser una más en la rotación de Suso Gallardo el próximo Domingo de Ramos, a las 19 horas, en el pabellón de A Sangriña.

Hay que recordar que la también pivote Paula García es baja para este partido, por lo que la presencia de Campigli en el eje de la zona de defensa y también en labores de ataque se antoja clave para que el Rincón Fertilidad pueda salir «vivo» del partido de ida en A Guarda y tenga la opción después de rematar el pase a la final, en el choque de vuelta en Ciudad Jardín.

El equipo malagueño se entrenó ayer pensando ya en la cita del fin de semana, aunque lo hizo todavía sin sus tres internacionales (Sole López, Merche Castellanos y Silvia Arderius), por lo que será a partir de hoy, martes, cuando las «panteras» se dediquen en cuerpo y alma a preparar ese partido de ida de la semifinal europea en A Sangriña.

Su rival está en la misma situación. El técnico del Atlético Guardés, José Ignacio Prades, ayudante de Carlos Viver en la selección española, además de la portera argentina Marisol Carratú, volvieron ayer desde Lliria a A Guarda, tras el partido del domingo entre España y Argentina. Hoy martes está previsto que con toda la plantilla al completo el equipo del Bajo Miño comience a preparar el choque del próximo fin de semana contra las malagueñas.

Las «panteras» se encontrarán un ambientazo en A Guarda, a pesar de que las restricciones sanitarias evitarán el llenazo en A Sangriña. El Atlético Guardés trabaja con las autoridades gallegas y con la propia EHF para que su pabellón pueda contar el domingo a las 19 horas con el mayor número de aficionados posible en sus gradas. Mientras la Xunta de Galicia es sensible a la situación epidemiológica particular casi de cada localidad, la Federación Europea de Balonmano remitió este pasado verano a los clubes un protocolo unificado a seguir en todas las instalaciones deportivas que acojan competición europea. Ese documento se ha visto actualizado con fecha 1 de febrero de 2021, pero en su última versión no recoge novedades en relación a la presencia y ubicación de los espectadores en un pabellón que debe contar con cinco áreas delimitadas y entre las cuales no debe haber ningún tipo de cruce o interferencia.

La EHF no contempla, por ejemplo, la presencia de espectadores en la grada localizada detrás de los banquillos, limitando esta zona a oficiales y medios de comunicación. En la grada opuesta sí que se pueden sentar aficionados, pero el organismo europeo elimina los 3 primeros metros de asientos o en su defecto las tres primeras filas. Medidas que también afectan a las zonas traseras de las porterías.

Según publicó días atrás la web www.infomiño.com, el Atlético Guardés, contando con un protocolo en Galicia marcado por la Xunta y respetando la situación sanitaria actual, que desde hace unas semanas permite de nuevo la presencia de aficionados en instalaciones deportivas cerradas hasta un máximo de 250 personas, ha solicitado de manera formal a la Federación Europea de Balonmano que se pueda contar para este partido contra el Rincón Fertilidad con toda la ayuda posible de seguidores en las gradas. El objetivo es que lo que allí se denomina el «Inferno» pueda ayudar a su equipo y sea una traba más para las de Suso Gallardo en su intento de hacer historia en Europa.