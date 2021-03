El CB Marbella juega este domingo a las 18:00 horas en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante el tercer clasificado, Reina Yogur Clavijo CB, rival al que ya ganó como local por 70-66 en el Carlos Cabezas. Esta será la primera de las últimas cuatro finales que tendrá el equipo azulón hasta el 11 de abril, y se presenta a este sprint final con la imperiosa necesidad de sumar por lo menos dos triunfos para poder cerrar su participación en los Play Off de ascenso a la LEB Oro.

Tras cuatro derrotas seguidas el equipo sigue teniendo sus opciones de jugar por el ascenso intactas, si bien es cierto que no puede permitirse más tropiezos si quiere alargar algunas semanas más su temporada. Reina Yogur Clavijo CB, prácticamente clasificado para la siguiente fase, no quiere ver frenada su racha de victorias seguidas -llevan cuatro los riojanos- y quieren pescar en rio revuelto. No obstante, a pesar de la mala racha, en el CB Marbella hay plena confianza en que esta situación no es más que fruto del cansancio físico y de la acumulación de partidos. La plantilla, tras descansar y ponerse a tono durante los últimos días, se encuentra en perfectas condiciones para afrontar el envite en La Rioja.

Enfrente tendrá a dos inspirados jugadores como Jaume Lobo y Albert Lafuente, sus dos mejores anotadores junto al ucraniano Yevgen Sakhniuk. Mucho tendrá que emplearse en defensa la parroquia azulona para frenar las rachas anotadoras de los dos primeros en el exterior y ser muy duros en la pintura para que el ex de Zornotza no tenga su día, ya que además de anotar 14 puntos por noche suele sumar hasta 7 rechaces e irse a los 17 de valoración. Rafa Piña, entrenador del CB Marbella, espera a un equipo marbellí bien plantado en la pista. “Clavijo es un equipo muy compacto, bien entrenado y que sabe hacer muy bien las cosas. Ya nos costó ganar en casa en un partido que no fue muy brillante por parte de los equipos, pero que al final supimos cerrarlo para sumar una victoria. Tienen jugadores que conocen la categoría, que nos van a hacer sufrir mucho y que seguro nos exigen un nivel físico muy alto. Estamos preparados para todo”.

La expedición viajará en la madrugada del sábado en autobús para llegar a Logroño sobre las 12:00 de la mañana, momento en el que se instalarán en el Hotel Zenit Logroño a la espera del partido del domingo en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Tras el encuentro llegará la vuelta a Marbella para descansar dos días y retomar la actividad física el miércoles para pensar en el encuentro ante Innova Chef Zamora, que se disputará en el Carlos Cabezas el sábado 3 de abril a las 18:00 horas.