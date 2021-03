De nada ha servido el esfuerzo de la Junta de Andalucía y la Universidad Laboral que invirtieron 30.000 euros para remodelar el campo de juego de los Tiburones de Málaga ya que la Federación Andaluza, que preside Antonio Perea, impide ahora a los malagueños jugar en su campo. El motivo de la negativa es que el campo no está homologado. Lo curioso es que los responsables de dicha homologación es la propia Federación, que se niega a realizar la misma. Miguel Padrón, presidente de Tiburones afirma que “en la Federación ni han visto la remodelación que hemos realizado, el campo está en perfectas condiciones para jugar tras los miles de euros invertidos con cuatro camiones de nueva tierra en el campo, un nuevo dugout, un nuevo back stop... Es increíble que digan que no se puede jugar por no estar homologado y ellos, que son quienes lo tienen que hacer, no vienen. Me dicen que no pueden desplazarse por la pandemia, pero curiosamente ellos mismos nos obligaban a ir a Sevilla para las elecciones en el peor momento de la pandemia”.

Miguel Padrón tiene claro el motivo de la actual situación “a la Andaluza no le interesa que este año se juegue la Liga, de hecho estoy convencido de que es lo que quieren. Ellos están ahora centrados en una supuesta Liga Profesional Europea en la que quieren que participe Sevilla, el resto les damos igual”.

Las últimas elecciones fueron muy criticadas por todos los equipos andaluces, a excepción de Sevilla, “Antonio Perea ganó por un solo voto ya que Sevilla, en los últimos años sacó más de 60 licencias, lo cual es algo imposible para el resto de equipos. Esto es lo que les da votos, las licencias. Muchos sospechamos de donde sale el dinero con el que se pagan esas licencias, por lo que en su momento pedimos una auditoría de las cuentas federativas para que todo esté claro y se negaron a ello alegando que el contable no lo había terminado. La Junta de Andalucía debe ser consciente de lo que está sucediendo en esta Federación que recibe dinero autonómico para su buen funcionamiento. Todos los equipos tenemos dudas razonables de la buena gestión de dichas cuentas federativas y pedimos que se investigue por parte de la Junta, por el bien de nuestro deporte”.

Jerónimo Sánchez, uno de los mejores umpire (árbitro) del ámbito nacional y candidato a la presidencia en las últimas elecciones, ha sido contundente en sus redes sociales con todo lo que está pasando “la Federación Andaluza no trabaja, no gestiona y no implementa las disciplinas que representa. No es solo la consolidada falta de transparencia en su gestión económica, administrativa y contable, es también, la falta de comunicación y escucha de una parte importante de sus asambleístas. Lo más hiriente es el trato de favor y una clara falta de imparcialidad en situaciones y toma de decisiones, que ha convertido a esta Federación en el “feudo” de unos cuantos o las “marionetas” de unos pocos, invalidando toda credibilidad pues los hechos así lo demuestran”.

El malestar es generalizado, no solo para Tiburones, ya que la Federación Andaluza también impide a Almería a jugar en su terreno de juego. La totalidad de los equipos de Andalucía, a excepción de Sevilla, están unidos ante las irregularidades que están encontrando por parte de la Federación y parece que en breve anunciarán la retirada grupal de la competición de Almería, Benamejí, Boquerones y Tiburones.

El béisbol, un deporte que suele encontrar enormes problemas en su crecimiento, ahora tiene este litigio con la Federación Andaluza que le puede dejar tocado de muerte.