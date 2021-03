El Rincón Fertilidad Málaga recibe hoy en Ciudad Jardín (18.15 horas) al Rocasa Gran Canaria en la primera jornada de la Fase por el Título (Teledeporte). El partido les llega a las «panteras» en medio de la eliminatoria de semifinales de la EHF European Cup, que arrancó el pasado fin de semana en la pista del Guardés, con victoria 18-23 de las malagueñas, y que tendrá su epílogo este próximo sábado, con el partido de vuelta, desde las 19 horas.

Las de Suso Gallardo están sin opciones para lograr el título, tras arrancar esta segunda fase en sexta posición (son 8 equipos) con solo 5 puntos, por los 13 que tiene el líder Bera Bera. Hay que recordar que en esta liguilla por el título se arrastran los resultados de la primera parte liguera, en la que las derrotas en las pistas del Guardés y del Valladolid han resultado decisivas para dejar virtualmente sin opciones al título a las «panteras»

Actualmente, las de Gran Canaria se encuentran en la segunda posición con nueve puntos, a cuatro del líder. La visita a Málaga supone a las teldenses una importante prueba en su intención de seguir luchando por el título. Las malagueñas aspiran a subir peldaños en la tabla y ganarse una plaza para la próxima temporada continental.

Suso Gallardo, técnico del Rincón Fertilidad Málaga, dijo sobre este partido: «El equipo ha vuelto a coger el ritmo después del parón por la COVID-19, pero tenemos varias bajas. No podemos entrenar al completo desde hace varios meses, y jugar con la competición europea no es fácil». Respecto a su rival piensa que: «Viene un rival con mucha experiencia, que, además, lucha por el título como segundo clasificado. Creo que la clave estará en quién imponga su sistema defensivo. Es un partido para hacer un encuentro muy completo si queremos conseguir estos dos puntos».

Sara Bravo, por su parte, sabe de la fatiga acumulada y el poco tiempo de recuperación de su equipo, aunque no lo utiliza como excusa: «Al final llegamos cansadas porque el viaje no ha sido corto y el partido el domingo fue bastante intenso y además Rocasa es un equipo muy duro, entonces físicamente no vamos a estar como en una semana normal pero creo que estaremos bastante bien».

La extremo admite que la eliminatoria de EHF European Cup marca mucho esta semana, pero no caben despistes ante el Rocasa Gran Canaria. «Es verdad que tenemos puesta la cabeza en el tema de Europa y este partido está en medio, que a veces no te acuerdas, pero es un partido muy importante. Vamos a estar muy concienciadas preparando un partido que va a ser muy duro y no nos podemos olvidar de él», expone Sara Bravo.

Entre las claves del partido, la jugadora de Mislata piensa en que el Rincón Fertilidad Málaga sube sus opciones cuando se divierte en la pista: «Pienso que tenemos que hacer como hasta ahora, defender muy bien, que es un equipo fuerte, y en ataque debemos disfrutar, hacer como sabemos hacerlo nosotras, y así podremos sacar el partido adelante. De Rocasa destacaría la experiencia de ellas, porque son jugadoras bastante veteranas, y muy duras físicamente, que es su principal potencial», finalizó.