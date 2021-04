La vigésimo sexta fecha del calendario de Liga en Primera División le puso en el camino al primer clasificado un compromiso exigente en el que tuvo que sufrir para no ver asaltado un fortín del que solo Barça y Palma Futsal se habían llevado los tres puntos. El triunfo, o al menos el premio del empate, estuvo muy cerca para un combativo BeSoccer CD UMA Antequera. Se dejó todo en la pista desde el principio faltándole únicamente rematar sus ataques más claros en el área defendida por un Fede clave. Cobarro abrió pronto la cuenta goleadora con un gesto técnico en la definición y Esteban colocó el 1-1 antes del descanso. En la segunda parte, Álex Fuentes devolvió la ventaja inicial con el 1-2 y, a partir de este tanto, el equipo anfitrión le dio la vuelta gracias al acierto de Rivillos, Marc Torlrà y Esteban –por segunda vez–. El triunfo se quedó en tierras valencianas dejando a los de la Ciudad de los Dólmenes sin la posibilidad de haber acometido un paso adelante en la lucha por la salvación. Algo que sí deberán hacer en su compromiso de la próxima semana.

Jugar en la cancha del líder exigía una precisión altísima en el juego de los guerreros universitarios. Estos sabían que su adversario venía de realizar un importante desgaste en la Copa de España y, desde el inicio, salieron a correr y a competir sin descanso. Fruto de la intensidad y ganas del primer cuarteto se gestó la recompensa del 0-1. Una jugada de estrategia diseñada para el disparo exterior de Miguel terminó siendo finalizada por Cobarro. El 12 desvió al fondo de la red el tiro del capitán con un precioso taconazo. Este primer tanto animó aún más a los jugadores a creerse que podían hacer daño si daban su mejor versión. Así lo hicieron en los siguientes lances, aunque Levante empezó a ir ganando terreno en busca del empate. Dispuso de varias ocasiones claras topándose, bajo palos, con un inconmensurable Conejo. Multitud de paradas decisivas realizó hasta que cometió un fallo en el minuto 15. Tocó el balón con la mano fuera del área y vio la cartulina roja.

Una circunstancia complicada que afrontó con entereza el plantel de Manuel Luiggi Carrasco “Moli”. Aguantó la inferioridad numérica, el cuatro contra tres, de dos minutos sin encajar. Juan Carlos Torres tuvo un impacto positivo nada más salir con paradas de muchísimo mérito evitando la igualada en el electrónico. El joven portero malagueño tuvo personalidad para no dejarse batir sin haber teniendo tiempo previo de preparación. El 0-1 lo mantuvo con esfuerzo encomiable y mucho sacrificio de los tres jugadores que realizaron la labor defensiva. A poco más de 60 segundos del descanso y, una vez superado este momento decisivo del choque, Esteban colocó el 1-1 en una brillante jugada de pívot goleador. Recibió de espaldas un envío desde la banda y realizó un giro vertiginoso colocando el esférico en la escuadra con su pierna izquierda, a priori, la menos buena.

Predominó el equilibrio de fuerzas entre el líder del campeonato doméstico y un guerrero plantel antequerano. La salida al encuentro volvió a ser inmejorable en el segundo tiempo. Nando presionó a Jorge Santos en un inicio de jugada de los granotas y permitió a Álex Fuentes subir al marcador el 1-2. No hubo tiempo para aguantar la ventaja, porque Rivillos replicó con el 2-2 solo unos segundos después. El ala natural de Torrejón de Ardoz (Madrid) completó una jugada individual en la que recortó hacia su pierna izquierda y disparó con fuerza a la red. Juan Carlos Torres fue regular en todas sus apariciones permitiendo no abandonar la lucha por los puntos. Sin embargo, el 28 de los verdes no tuvo suerte en el minuto 30 cuando se vio sorprendido por un ajustado remate de Marc Tolrà (3-2). El cierre catalán completó la remontada tras dos veces en las que tuvieron que igualar el resultado.

Los pequeños detalles marcan mucho la diferencia en fútbol sala. Al cuadro malagueño le faltó un mayor control de los mismos y, en especial, le condenó definitivamente la falta de puntería. Dos ocasiones muy claras en las que el protagonista fue Fede, el cancerbero local. Dos estiradas providenciales que de no haberse producido, el marcador final hubiera sido muy distinto. En la primera, Ramón Vargas no acertó a superarlo y, en la segunda, una pared entre Álex Fuentes y Alvarito acabó con un disparo de este último que le salió muy centrado. No entraron estas ofensivas y, preparando tanto Moli como Tete el ataque de cinco, Esteban firmó la sentencia con la cuarta diana del envite (4-2). Un contraataque de Rubi lo culminó el pívot con una definición certera. En los últimos instantes, con Álex Fuentes portando la camiseta de portero-jugador, no llegó ese impulso del gol para apretar el luminoso. El Levante UD FS se quedó con el premio de los tres puntos y el BeSoccer CD UMA Antequera se marchó de vacío tras un partido en el que volvió a dejarse todo. La próxima semana, el sábado 10 de abril, recuperará en Córdoba una de los dos jornadas aplazadas que aún tiene por disputar. Un derbi andaluz en el que cobrará especial importancia el hecho de sacar algo positivo.

FICHA TÉCNICA

Levante UD FS: Fede (P), Maxi Rescia, Gallo, Rubi y Pedro Toro. También jugaron: Raúl Jiménez (P), Esteban, Marc Tolrà, Márquez (C), Rivillos, Roger, Jorge Santos, Cayetano y Joan Miguel.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Miguel (C), Óscar, Álex Fuentes y Cobarro. También jugaron: Juan Carlos Torres (P), Nando, Alvarito, David Velasco, Javi Amorós, Ramón Vargas, Raúl Canto, Daniel Airoso y Joaki.

Goles: 0-1 Cobarro (2’), 1-1 Esteban (19’), 1-2 Álex Fuetes (22’), 2-2 Rivillos (22’), 3-2 Marc Tolrà (30’) y 4-2 Esteban (37’).

Árbitros: Juan Cerdá y Martínez García. Amonestaron a Gallo de los locales y a Raúl Canto, Óscar, Javi Amorós, Cobarro y Conejo –expulsado con roja directa– de los visitantes.

Pabellón Municipal de Paterna.