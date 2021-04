El Domingo de Resurrección llega como metáfora también de la situación actual del Marbella FC. Después de una temporada que se esperaba mágica y ha acabado convirtiéndose en una auténtica estación de penitencia, el conjunto costasoleño puede poner hoy la primera piedra de su particular «resurrección», que no es otra que evitar el descenso de categoría. Porque así es la vida y el fútbol.

De «soñar en grande» a coquetear con el descenso, pasando por la destitución del entrenador con una crisis deportiva que ha dejado el proyecto marbellí tiritando. Hoy da comienzo la segunda fase del campeonato de bronce con un duelo entre el Marbella FC y el CD El Ejido, cuarto clasificado en el grupo. El azar ha querido que el conjunto dirigido ahora por Abraham García empiece y acabe en casa estos partidos, vitales para la permanencia. Para ello, los blanquillos están obligados a no fallar ni conceder lo más mínimo, deben aprender las numerosas lecciones recibidas durante la primera fase del torneo.

El entrenador del rival, Fran Alcoy, apuntó en la rueda de prensa previa que el Marbella FC «es un equipo que el año pasado luchó por subir a Segunda y que este año también tenía ese objetivo, pero se ven inmersos por salvar la categoría y no bajar a Tercera. Tienen un presupuesto alto, plagados de buenos jugadores pero no han hecho las cosas bien como todos los que estamos ahí. Para nosotros es un partido atípico, porque tienen entrenador nuevo y no tenemos referencia de lo que van a hacer. Si lo tenemos del anterior técnico, pero lo intuimos porque conocemos las características de los jugadores que tienen. Tenemos que estar preparados, para cualquier escenario táctico que se pueda presentar. Vamos con toda la ilusión para sumar puntos en Marbella».

Habrá público en el estadio

Para sacar todos los puntos posibles y más, la afición podrá volver a la cancha del Municipal a dar fuerza y aliento a sus jugadores. Esta misma semana, la entidad blanquilla informó que «se mantiene la alerta sanitaria nivel 2 en el municipio de Marbella, por lo que se permite hasta un máximo de 800 espectadores en eventos deportivos al aire libre siempre que no supere el 65 % de aforo. Por consiguiente, el club ha elaborado el siguiente protocolo para la ocupación de las localidades en nuestro estadio en relación al partido Marbella F.C. – C.D. El Ejido 2012. Cada abonado al club costasoleño podrá acceder hoy al estadio, el día de partido, presentando su carné de socio en las diferentes puertas de entrada. Así mismo, deberá rellenar y entregar el formulario de protocolo de COVID-19 que le será facilitado por email y también por personal del club en cada acceso de la instalación.

Una muy buena noticia que va en dos direcciones: los seguidores del equipo blanquillo podrán poblar las gradas del Antonio Lorenzo Cuevas en una temporada muy complicada, marcada por la ausencia de público y el silencio, y además los jugadores sentirán ese plus que tanto necesitarán para un encuentro de estas características y más aún después de tantos vaivenes sufridos a lo largo de la presente temporada.