El Marbella FC ha iniciado su nueva etapa, con el técnico Abraham García al frente, de la mejor manera posible. El triunfo por la mínima, con diana transformada por Juanmi Callejón, tiene un valor doble por la entidad del rival, El Ejido 2012, y debido al resto de resultados. De hecho, el cuadro blanquillo se ha situado ahora tercero, a la estela de los filiales del Granada y Las Palmas.

El choque no sólo suponía el comienzo de la segunda fase para una escuadra desencajada de su objetivo de pretemporada, que no era otro que el de reintentar con garantías su nuevo asalto a la Liga SmartBank. No sólo que se perdió ese tren, sino que además se consumó un primer descenso, a la cuarta categoría nacional, al caer hasta la penúltima posición en la primera fase.

Asimismo, este duelo representaba el emotivo regreso de Wilfred al Lorenzo Cuevas, después de tres jornadas en el conjunto marbellí. El guardameta visitante no pudo evitar, a falta de seis minutos para el tiempo de descuento, que Callejón aprovechase una buena jugada de Tresaco para atar para los locales los tres puntos en juego.

El propio ariete motrileño salió con muchas ganas, a la caza de un primer tanto que allanase el camino del triunfo. Así puso a prueba los nervios de la zaga ejidense tanto en el minuto 14 como en el 24. En ambas acciones, el colegiado melillense Amar Ahmed decretó fuera de juego. Luego vendría un buen ataque costasoleño que estuvo a punto de rematar Redru entre los tres palos.

Los arietes almerienses no tardaron en buscar asimismo la meta defendida por el arquero Alfonso Herrero. En el intercambio de remates, Wilfred estuvo muy acertado para evitar que Granero estableciera el primer tanto del duelo. Faltaban diez minutos para un descanso en el que ni unos ni otros habían podido alcanzar el objetivo del gol.

El juego no cambió demasiado tras la reanudación. La escuadra marbellí lo intentaba una y otra vez, pero tampoco dejaban margen para la tranquilidad los atacantes de El Ejido 2012. Con el carrusel de cambios de las postrimerías, el duelo empezó a arrojar menos ocasiones. Callejón volvió a avisar a falta de un cuarto de hora para la conclusión, aunque el esférico tampoco encontró la portería contraria.

Ya con Tresaco sobre el césped, que en un doble cambio había entrado con Añón para dar descanso a Chumbi y Granero, los costasoleños encontraron el premio a una victoria que parecía volver a escaparse. En el minuto 84, la jugada del propio Tresaco fue culminada por Callejón ante el delirio de la grada marbellí.

Aunque El Ejido 2012 buscó neutralizar de inmediato ese primer tanto del partido, lo más que logró fue arañar un saque de esquina en el minuto 88. El triunfo da oxígeno a una escuadra que por ahora no piensa en otra cosa que en atar su puesto en la cuarta categoría del fútbol español la próxima temporada.

Ficha técnica MARBELLA : Alfonso Herrero; Marcos, Carlos Blanco, Bernal (Fernando, min. 89), Chumbi (Tresaco, min. 77), Granero (Añón, min. 77), Quezada, Juanmi Callejón (Gudiño, min. 89), Redru, Eliseo y Óscar García (Edu Ramos, min. 63).

: Alfonso Herrero; Marcos, Carlos Blanco, Bernal (Fernando, min. 89), Chumbi (Tresaco, min. 77), Granero (Añón, min. 77), Quezada, Juanmi Callejón (Gudiño, min. 89), Redru, Eliseo y Óscar García (Edu Ramos, min. 63). EL EJIDO : Wilfred; Cova (Boris min. 80), Jon Xabiert (Tiago, min. 75), Checa, Víctor Pérez, Etxaniz (Olavide, min. 80), Toni Dovale (Sergio Pérez, min. 63), Bryan Zaragoza, Sana, Cristian Moreno y Toni Arranz.

: Wilfred; Cova (Boris min. 80), Jon Xabiert (Tiago, min. 75), Checa, Víctor Pérez, Etxaniz (Olavide, min. 80), Toni Dovale (Sergio Pérez, min. 63), Bryan Zaragoza, Sana, Cristian Moreno y Toni Arranz. GOL : 1-0, m. 84: Callejón.

: 1-0, m. 84: Callejón. ÁRBITRO : Amar Ahmed, Samir (Colegio melillense). Amonestó con cartulina amarilla a los jugadores locales Alfonso Herrero, Óscar y Chumbi, así como a Ndiaye y Sergio Pérez, por parte de El Ejido 2012.

: Amar Ahmed, Samir (Colegio melillense). Amonestó con cartulina amarilla a los jugadores locales Alfonso Herrero, Óscar y Chumbi, así como a Ndiaye y Sergio Pérez, por parte de El Ejido 2012. ESTADIO: Lorenzo Cuevas.

El Marbella FC viajará el próximo fin de semana al feudo del filial granadinista, actual líder de este grupo por la permanencia. Con los puntos arrastrados de la primera fase, los costasoleños están a cinco puntos de distancia de los canteranos del Granada. Tres puntos por encima del cuadro marbellí se sitúa el filial de Las Palmas. Los dos filiales han iniciado también con sendos triunfos esta segunda fase.

Con la vista puesta en el descenso, los pupilos de Abraham García tienen un punto de renta sobre el Recreativo y dos sobre el propio cuadro de El Ejido 2012. Son sus rivales más directos por evitar un segundo descenso.