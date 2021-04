Sábado 1 o domingo 2 de mayo. El Rincón Fertilidad baraja ambas opciones para colocar el partido de ida de la final de la EHF European Cup que disputarán las "panteras" malagueñas frente al Lokomotiv de Zagreb, una cita histórica en la que las dirigidas por Susos Gallardo buscarán levantar su primer título continental.

Una vez que el martes se produjo el sorteo que determinó que el partido de ida se jugará en Málaga y el de vuelta en pista croata (8 ó 9 de mayo), el club malagueño ha iniciado todos los contactos para organizar el primer duelo de la final en Ciudad Jardín. En principio, el sábado 1 parecía la fecha ideal para disputar los primeros 60 minutos de la "eurofinal", aunque han surgido ahora dudas por "cuestiones" federativas.

Y es que el presidente de la Federación Española, Paco Blázquez, pasó este miércoles al mediodía por los micrófonos de Canal Sur Málaga y pidió públicamente al club malagueño que el partido contra las croatas sea el domingo 2. "Le he dicho a la presidenta, Pepa Moreno, que el partido tiene que ser el domingo porque el sábado juegan los chicos en Lliria contra Eslovaquia y no es bueno que se solapen los dos partidos. Queremos estar en Málaga el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y yo apoyando al Rincón Fertilidad en esta final y para ello no puedo dejar a la selección nacional en un partido oficial como el que hay el sábado, por lo que mi consejo es que debemos articularlo para que el partido se juegue el domingo y estar ahí seguro", aseguró el máximo mandatario del balonmano espñaol.

Por ahora, no hay fecha definitiva. El club trabaja con las autoridades y con Ciudad Jardín para ver las posibilidades logísticas en un fin de semana en el que el sábado es festividad nacional (Día del Trabajo), lo que tampoco ayuda a la hora de la organización del partido.