Hoy comienza el Campeonato de España de Duatlón en Avilés, que reúne a 1.400 atletas en la primera competición de la temporada organizada por la Federación Española de Triatlón. Esta cita contará con triatletas y duatletas destacados como Anna Godoy, Xisca Tous, Emilio Martín o Diego Méntrida, entre otros.

La competición durará todo el fin de semana, bajo un estricto protocolo de seguridad para prevenir contagios por COVID-19. No se permitirá público en ningún momento, y los deportistas solo podrán quitarse la mascarilla al iniciar la carrera. El sábado comenzará esta cita nacional con las pruebas para las categorías cadete, juvenil, junior y paratriatlón, mientras que el domingo será el turno de los Grupos de Edad y los deportistas de Élite.

Las distancias recorridas variarán según los diferentes grupos, siendo más cortas en las categorías de edades inferiores. Tanto el grupo de Élite como el Paraduatlón contarán con un primer tramo de carrera a pie de cinco kilómetros, uno de bicicleta durante veinte kilómetros, y de nuevo un tramo de carrera a pie de dos kilómetros y medio.

La prueba de paraduatlón, que se celebrará a contrarreloj al igual que el resto de categorías, contará con la presencia de deportistas malagueños como Raúl Zambrana, reconocido paratriatleta con una gran trayectoria, o Eduardo Oliva Calderón, deportista que debutó en el Campeonato de Extremadura de Duatlón consiguiendo el tercer puesto.

Eduardo se ve motivado para esta prueba, su primera de nivel nacional, pese a haber estado hospitalizado cinco días, lo que le impidió seguir con la preparación. «Me lo he tomado como un poco de descanso», afirma el deportista.

En esta prueba participarán deportistas muy reconocidos, algo que Eduardo sabe muy bien. «El nivel va a ser muy alto. En España tenemos a un chico que se llama Jairo que es campeón del mundo de paratriatlón y está en mi categoría. Ese chico es la referencia máxima», explica el malagueño refiriéndose a Jairo Ruiz, una auténtica leyenda del deporte español. Otra de las grandes figuras que competirán es Quini Carrasco, que quedó por delante de Eduardo en la prueba de Extremadura.

Para Eduardo, el recorrido elegido para las pruebas de carrera a pie y ciclismo es muy adecuado para él. «El circuito me gusta porque es muy plano y muy corto. Al ser así, hay que hacer muchas arrancadas, algo en lo que soy muy bueno», asegura. Sin embargo, el paratriatleta espera con ganas el comienzo de la temporada de triatlón, prueba que domina con mayor facilidad. «Es mi especialidad, porque por mi discapacidad lo que más me cuesta es correr y lo que menos, nadar», afirma. No obstante, el objetivo ahora es superar la prueba de Avilés, la primera gran cita a nivel nacional de esta temporada.