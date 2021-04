Un derbi andaluz de alto voltaje. El UMA Antequera persigue la solución al enigma del porqué no se ha reencontrado todavía con el triunfo desde el conseguido el 16 de enero en Peñíscola (3-5). Esfuerzo, compromiso, lucha y sacrificio no le faltó ni con Industrias Santa Coloma (2-2) ni con Levante UD F (4-2). En estos dos compromisos no se pudo resolver de forma satisfactoria el problema de resultados en Primera División y este sábado 10 de abril, a las 19.30 horas, se presenta la prueba definitiva en el enfrentamiento con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Ganar es a lo único que aspiran los de Moli Carrasco para seguir posicionados en la pugna por la permanencia. El Pabellón Vista Alegre vuelve a aparecer como un escenario en el que encontrar un cambio de rumbo necesario. Ya en la temporada 2018/2019 consiguieron la clasificación al play-off en el que posteriormente sellaron el segundo ascenso de la entidad

Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con el mismo objetivo que el plantel con el que se va a topar sobre el 40x20, pudo reponerse de un momento complicado en el que no le salían las cosas y, en el pasado mes de marzo, acometió un cambio de dinámica a raíz de acumular tres duelos consecutivos sin conocer la derrota. Dos victorias de mérito frente a Jimbee Cartagena FS como local (5-1) y en Tudela contra Aspil-Jumpers Ribera Navarra (3-4). Además empató también en la cancha de Pescados Rubén Burela (2-2). Siete puntos en tres jornadas con los que pudo tomar distancia con la zona de peligro de la clasificación y afrontar la fase crucial de la temporada con un refuerzo importante a pesar de haber caído ante el Barça (1-0) y Movistar Inter FS (3-1) en los precedentes más cercanos. En la primera vuelta de la competición, en la tercera fecha del calendario, la igualdad predominó en el Pabellón Fernando con reparto del botín a raíz del 1-1 final con goles de Joaki y Saura.

Plantar cara al líder del campeonato, Levante UD FS, fue otra muestra más de que los guerreros universitarios tienen argumentos suficientes para incomodar a cualquiera, sin embargo, únicamente les falta ser más precisos en la finalización y poder de esta forma acercarse a ese ansiado marcador favorable que viene persiguiendo en las últimas semanas.

La opción de volver a ganar en Primera División aparece hoy en la ciudad califal. Los componentes de la plantilla verde son conscientes de lo mucho que hay en juego en un compromiso en el que necesitan ser fieles a su estilo de juego añadiendo un punto más de contundencia para poder controlar tanto la fase ofensiva como defensiva.

El desenlace de la campaña acorta el margen de error. La victoria supone un empujón hacia adelante, mientras que la derrota se convierte en un obstáculo cada vez más arduo de rebasar. Este derbi andaluz puede recompensar con más de tres puntos.