El Marbella FC quiere afianzar cuanto antes la permanencia en la Segunda B sumando un nuevo resultado que alivie la presión de jugadores y cuerpo técnico blanquillo. Aún queda mucha tela que cortar, pero los de Abraham García llevan dos victorias en los dos primeros partidos disputados de la segunda fase y esta tarde buscarán la tercera consecutiva en el Antonio Lorenzo Cuevas ante un Lorca muy necesitado. El balón rodará en el césped marbellí a partir de las 20:00 horas.

Los resultados están muy apretados en el Grupo C de esta fase, donde militan Marbella y Lorca, pero un nuevo tropiezo para los murcianos podría convertirse en la estocada final hacia el descenso. Y por esa tremenda necesidad de puntuar y pese a los últimos buenos resultados, el míster blanquillo no se fía del partido ni de rival: «Hay que afrontar el siguiente partido como si no hubiera habido dos triunfos anteriores», comentó Abraham García en rueda de prensa. «La sensación es de que el equipo crece, pero esto cambia de blanco a negro muy rápido. Se han hecho las cosas bien dos partidos, pero esto dura ocho», analizó.

En estos momentos, el club blanquillo es tercero con 24 puntos, empatados con el filial de Las Palmas (4º) y por debajo del Granada B, líder con 26 puntos y El Ejido, segundo con 25 unidades.

Sobre los protagonistas del encuentro, con respecto a la pasada jornada Abraham García recupera a Chumbi después de haber cumplido un partido de sanción. Una buena noticia para que el equipo tenga más poderío de cara a portería rival.

Quien no estará de ninguna de las maneras será el defensa catalán Carlos Blancos. El pasado jueves, el jugador blanquillo dio positivo por Covid-19, de manera que debe guardar cuarentena hasta que dé negativo en test futuros. Por suerte, el jugador se encuentra en buen estado de salud, así podrá volver a la dinámica del equipo en cuanto las pruebas lo permitan.

Para García, los principales peligros del Lorca es que «tienen capacidad de correr, entran bien por fuera y tienen jugadores con buen pie». «Es un equipo capaz de levantar un partido adverso, como hizo el otro día con dos goles a balón parado», apuntó. Además, el entrenador blanquillo destacó el potencial de jugadores como Carrasco, Mustafá o Marcos Gondra.

Asimismo, de cara a este encuentro las gradas del Antonio Lorenzo Cuevas podrán ser pobladas, excepto en la zona este, ya que el Ayuntamiento de Marbella está llevando a cabo labores de mejora en la solidez y seguridad de las instalaciones. Mientras dure esta reestructuración, la grada este del Municipal quedará cerrada al público.