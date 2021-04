Mal partido en el peor día. El traspié que no podía cometer el BeSoccer CD UMA Antequera se produjo ante un O Parrulo Ferrol mucho más eficaz. Un 0-2 en los primeros cinco minutos bloqueó a los pupilos de Manuel Luiggi Carrasco «Moli» que sabían de la importancia de reencontrarse con el triunfo en la vigésimo séptima fecha del calendario. El esperado resultado positivo no llegó y la derrota complica en demasía el escenario competitivo en la recta final de la Liga. Opciones matemáticas de permanencia siguen existiendo, pero la oportunidad de depender de sí mismo desapareció al no haber podido con el último clasificado. Aún quedan por delante ocho encuentros en los que continuar luchando como este equipo siempre ha hecho. Hélder y Domingos marcaron dos tantos en la primera parte y ya en la segunda, Joaki, Cobarro y Álex Fuentes vieron puerta en los locales y Miguel y Adri en los visitantes (3-5).

Los gallegos se adelantaron en el marcador, y sin tiempo prácticamente para encajar el tanto y tratar de recomponerse, el cuadro local recibió el segundo en otro acercamiento bien aprovechado por su oponente. A la vuelta de los vestuarios, el plantel verde inició un nuevo encuentro sabiendo que la misión era la de marcar pronto e iniciar la remontada, algo que no se produjo porque O Parrulo volvió a acertar de cara a portería con un tanto de Kevin Chis aprovechando una pelota suelta dentro del área (0-3). Joaki subió al luminoso el 1-3. Y cuando parecía que el cuadro antequerano podía meterse en el partido Miguel firmó el 1-4 en otra desconexión defensiva. Y luego Adri hizo más grande la herida con un remate a puerta vacía (1-5).

El castigo a la falta de acierto fue tremendo. O Parrulo fue creyendo en sus posibilidades con un gran planteamiento basado en lo que fue capaz de conseguir desde el arranque. En la recta final, Cobarro y Álex Fuentes maquillaron un poco el marcador (3-5). La derrota supone un freno importante al rumbo que quería adquirir el BeSoccer CD UMA Antequera en los últimos partidos de la competición para pelear por su objetivo de la permanencia en la élite nacional. El próximo rival será ElPozo Murcia a domicilio.