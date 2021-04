Siguen las buenas noticias para Alejandro Davidovich. Pese al agridulce final en su participación en el torneo de Montecarlo de la semana pasada, la resaca deja aspectos muy positivos para el tenista malagueño, que sigue completando un 2021 al más alto nivel. En el torneo monegasco alcanzaba por primera vez los cuartos de final de un masters 1.000 de la ATP, vencía por primera vez a un Top10 mundial (Matteo Berretini, en dieciseisavos de final) y, este lunes, estrena clasificación entre los 50 mejores jugadores del planeta.

Davidovich ha ascendido diez puestos en el ranking ATP, colocándose en el puesto 48 con 1295 puntos y a 110 del que es actualmente el cuarto mejor español de la clasificación: Albert Ramos, con el que mantiene una particular pugna por ser la cuarta raqueta (salvo lesión o renuncia) de nuestro país en el torneo individual de los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano y que es uno de los objetivos que se ha marcado Alejandro Davidovich para este 2021. El otro, lograr ser Top30 de la ATP… ambicioso.

“No me voy del todo contento”

Prueba de esa ambición son las declaraciones del jugador rinconero a la conclusión del torneo de Montecarlo, que abandonó por lesión después de plantar cara al número 5 del mundo y, a posteriori, ganador de la cita, Stefanos Tsitsipas: "Ha sido muy buena semana, pero no me quedo satisfecho de estos cuartos de final. Yo quería más", se lamentaba Davidovich en declaraciones a la ATP. "La verdad es que no me voy del todo contento. El tobillo no me ha limitado hoy (por el viernes), pero venía arrastrando fatiga de estos días, carga en el cuádriceps y en el psoas. Me han detectado en el eco un grado II hacia el bíceps femoral y psoas. He intentado jugar lo más calmado posible para no tensar esa zona. Pero Tsitsipas está a un gran nivel así que he decidido retirarme", reconocía el malagueño a la conclusión de un partido que abandonó entre lágrimas, seguramente de impotencia al no poder competir al máximo nivel con el tenista heleno.

Estos problemas no le impedirán, en principio, disputar el ATP 500 de Barcelona (el Conde de Godó), donde este martes debutará en primera ronda ante el jugador kazajo Aleksandr Búblik, ante el cual estrenará su condición de Top50.

Además de en Barcelona, Davidovich también tiene previsto participar en el masters de Madrid ante de que llegue el gran torneo de la temporada de tierra batida: Roland Garros.