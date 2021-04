Sin margen de error. El BeSoccer CD UMA Antequera afronta un nuevo duelo con ElPozo Mucia Costa Cálida en el Palacio de los Deportes tratando de buscar un acicate en forma de resultado con el que poder recuperar sensaciones y tratar de apurar las opciones que le quedan de permanecer en la élite nacional, a pesar de que estas se complicaron en demasía con la última derrota en Liga ante O Parrulo (3-5).

Hace poco más de un mes, el pasado 18 de marzo, los guerreros de Manuel Luiggi Carrasco «Moli» estuvieron cerca de salir victoriosos de una de esas batallas épicas en las que se pudo establecer un hito histórico. La tanda de penaltis y, en especial, Juanjo impidieron la clasificación de la entidad malagueña a una Final Four de la Copa del Rey. Hoy, a las 17.00 horas, espera volver a repetir un rendimiento similar en la competición doméstica.

El desenlace en el torneo del KO fue triste, pero en su segunda visita a tierras murcianas, el conjunto antequerano persigue una oportunidad para resurgir a pesar de la dificultad de medirse al club más en forma de la segunda vuelta del campeonato.

ElPozo Murcia Costa Cálida acumula cinco triunfos consecutivos y aún debe disputar dos encuentros más que tiene aplazados. Uno en Pamplona ante Osasuna Magna y otro en Burela. En la primera vuelta, en la Ciudad de Los Dólmenes, el cuadro anfitrión fue capaz de colocarse dos veces por delante en el marcador gracias a los goles de Javi Amorós y Cobarro que sirvieron al menos para puntuar (2-2).

Quizás toparse con todo un histórico de Primera División puede ayudar a crecer desde la adversidad. «ElPozo es un equipo de los grandes que está hecho para ganar títulos. Venimos de una derrota muy dolorosa con O Parrulo, pero tampoco merecimos un buen resultado. Nos tenemos que sobreponer en este partido, no tenemos tiempo, porque estamos con un pie en Segunda y hay que intentar que no caiga el otro y, para ello, debemos estar muy mentalizados y sabemos que es un partido difícil. Este es un encuentro en el que los jugadores tienen un plus de motivación, hay poco que perder y vamos a salir a por todas», puntualiza el entrenador del choque antequerano.

Contar con la reciente referencia del duelo copero supone un punto de partida para plantar cara a un contrincante repleto de talento en sus filas. Diego Giustozzi dispone de un reseñable arsenal ofensivo en el que vienen destacando jugadores como Fernando o Rafa Santos que conforman un muy peligroso tándem.

Otro de los que viene rindiendo a gran nivel es Alberto García que ha debutado recientemente con la Selección Española Absoluta. Nombres que no se le escapan a Moli a la hora de hablar de este envite. «Ya me gustaría a mí que nos saliera un partido competitivo como el que hicimos en la Copa con un resultado diferente, bien un empate o ganar, ya que perdimos en los penaltis. ElPozo va a estar muy preparado, sabe que somos un conjunto correoso, incómodo y hay que tener cuidado con Rafa como pívot que hace muchas dualidades con Fernando o Alberto García. Un rival muy fuerte y con mucha respuesta».