La catalana Cristina Pujol (CN Port d' Aro), que clasificó a España en clase Láser Radial en el Mundial 2019, ha obtenido la plaza individual para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano al ser la primera española clasificada en el puesto vigésimo segundo de la general femenina de la Regata Internacional de Clasificacion Olímpica, celebrada este fin de semana en Vilamoura, plaza a la que también optaba la joven regatista malagueña Ana Moncada.

Seis regatistas españolas competían para lograr una plaza entre las 20 primeras naciones clasificadas, condición requerida por el departamento Técnico de la RFEV para ser una la designada individual como representante española en Tokio.

Asunción Roca, Martina Reino, Cristina Pujol, Fátima Reyes, Carlota Sánchez y Ana Moncada han peleado por el puesto y se han ido turnando entre las primeras posiciones de las españolas. Al paso del ecuador del campeonato, Pujol se fijaba como líder de la escuadra española y en las dos últimas jornadas, aún bajando del puesto 15º al 22º tras las mangas de hoy, la catalana de 23 años y campeona de España, ha logrado la plaza individual a Tokio.

Moncada, con 265 puntos, acabó la regata en el puesto 38, lo que le dejaba fuera de toda opción de ir a Tokio. Aún así, la malagueña resumía la semana de competición como un aprendizaje y como "el inicio del camino", además de felicitar a Cristina Pujol, que lograba la plaza olímpica.

Por su parte, Pujol afirmaba que "estoy en una nube, es una mezcla entre alivio y emoción. Hasta la llegada no me he dado cuenta de que lo había conseguido y esto es fruto de un largo trabajo. Hoy he salido al agua creyéndomelo y gracias a eso he podido llegar al objetivo final".

La victoria en esta clase ha sido para la danesa Anne Marie Rindom, número dos del ranking mundial y campeona del Mundo 2019.De los 62 comités olímpico que competirán en vela en Tokio, solo Japón, como país organizador, y Reino Unido, tienen las diez clases clasificadas. España, junto a Francia y Estados Unidos, son los únicos con nueve.