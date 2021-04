Los deportes electrónicos se han convertido en una oportunidad laboral y en un contenido muy demandado en internet. Las competiciones mueven gran cantidad de personas y España no se está quedando atrás creando equipos competitivos, tanto para torneos españoles como internacionales. Los jóvenes, y no tan jóvenes, están aficionándose a estos deportes junto a los tradicionales que se están adaptando a lo digital.

Laura Moreno, conocida como Laurixgame, es la primera jugadora profesional de FIFA en España a sus 35 años. Moreno fue pionera en firmar un contrato profesional para un club competitivo de esports como es Dux Gaming, donde compite para el Real Zaragoza en la eLaLiga. La jugadora cuenta que su fichaje fue muy emocionante ya que uno de sus referentes en FIFA, Gravesen, se encontraba compitiendo para el mismo club. «Me llamó Mario Fernández, que es el CEO de Dux, me dijo que querían contar conmigo para entrar al club, y yo ya sabía que ahí estaba Gravesen», relató Laura Moreno. Ella no dudó en aceptar y lograr «un sueño hecho realidad».

A pesar de no tener referentes mujeres en este deporte, Laurix siempre había querido competir y crear contenido de FIFA. Comenzó en Twitch haciendo streaming de juegos de historia, pero descubrió que jugando a este videojuego tenía más espectadores y empezó a trabajar en ello. Sin embargo, la afición por el fútbol y los videojuegos le vienen de pequeña. «Yo siempre he sido socia del Málaga porque a mi madre le ha gustado muchísimo el fútbol y en casa ella era la futbolera y la que me ha inculcado la pasión por el deporte», destacó Laura Moreno. La jugadora contó que siempre pedía videojuegos o consolas cuando le hacían algún regalo, algo que compaginaba con su pasión por el fútbol, llegando a jugar en un equipo cuando era niña. Agradece el apoyo que sus padres siempre le dieron para elegir qué ser y jugar a lo que le gustaba.

Actualmente, Laurix es un referente en el sector español competitivo de FIFA. Tras su fichaje, los clubes comenzaron a contar con más mujeres en sus equipos y más chicas que se animaron a crear contenido de este videojuego. Laura Moreno explicó: «Fui la primera en firmar un contrato profesional y sí que, a raíz de ahí, hubo más chicas que salieron y empezaron a hacer directos en Twitch, porque yo en ese momento estaba sola». Ella, sin embargo, no entendió hasta que los medios acudieron a ella de la importancia de su fichaje. «Yo no pensaba que iba a ser una repercusión tan grande», insiste Laura Moreno que comenta creer que había «abierto camino» a las siguientes generaciones y a la actual.

Los esports de FIFA en España se juegan en la eLaLiga Santander y los equipos son mixtos. Laurix compite para el Real Zaragoza y destacó que ser mujer nunca le ha sido un impedimento para ello. «No queremos hacer una competición que sea mujeres contra mujeres y hombres contra hombres. Sino que competimos de igual a igual, porque al final, si lo piensas, son horas de entrenamiento de habilidad y no fuerza física», explica la jugadora. En otros videojuegos, sí que existen competiciones femeninas, pero en FIFA no se plantea la opción. Laura Moreno opina que es «más separar que unir», aunque no es nada malo que se celebren estas competiciones, que también ofrecen una visibilidad a la mujer en el mundo de los videojuegos. Además, la jugadora explica que tampoco importa la edad: «En fútbol la edad sí que importa: si eres un poco más mayor, igual ya no tienes la misma fuerza ni la misma velocidad, pero en videojuegos da igual la edad y el género».

Laurix relató que la pandemia, y el hecho de estar en casa, ha provocado que las personas se atrevan mucho más a crear contenidos de internet como Twitch y YouTube, además de animar también más a las chicas. «Cada vez, nos animamos muchísimo más a hacer directos, a compartir, a competir y vamos a demostrar que lo podemos hacer igual o mejor que los chicos», comenta la jugadora.

A pesar de tener un contrato con un club competitivo y obtener ingresos de YouTube y Twitch, Laura Moreno no vive de ello. La fuengiroleña trabaja para una empresa del ayuntamiento de la ciudad y esa es su «fuente de ingresos principal». Laurix comentó que no puede arriesgar a dejar su trabajo, ya que no tiene asegurado poder confiar en los ingresos de las plataformas. «Para mí, ahora mismo, es compatible y cada vez voy creciendo más en mis canales, pues ya veré si en un futuro podría dedicarme al 100%. Pero, de momento, llevo las dos cosas bastante bien», explicó la jugadora. Además, agradece que Dux le ofrece un horario flexible y que su trabajo en Fuengirola sea nocturno ya que tiene «todo el día libre para crear contenido, para hacer directos y para estar con el club».

Laura Moreno espera poder dedicar su futuro a Dux Gaming y a la creación de contenido. Es un sueño que está cumpliendo poco a poco. Laurix indicó: «Yo creo que todo el esfuerzo que estoy poniendo ahora será recompensado». Agradece, además, que su club le haya abierto las puertas de los esports.

Como andaluza, la jugadora destacó que las personas suelen preguntarle en sus directos sobre su acento. Ella no pretende perderlo y está muy orgullosa de tenerlo. No ha pensado irse de Fuengirola e insiste a su audiencia en que tienen que conocer Málaga. «Estoy muy orgullosa de ser de Málaga, de Andalucía y de Fuengirola», resaltó Laurix.

Laura Moreno es la primera de muchas chicas que entrarán en el mundo de FIFA y de los esports en España. La industria de los videojuegos competitivos continúa creciendo y, cada vez, se convierte más en una oportunidad laboral. Las mujeres están abriéndose paso en esta escena gracias a personas como Laurix y clubes como Dux Gaming que apuestan por la integración de todas las personas y por el talento. Las nuevas generaciones ya cuentan con los deportes electrónicos como una opción tan válida y aceptada como es ver fútbol en un estadio.