La entrenadora Laura Plaza no continuará al frente del banquillo del Rincón Fertilidad Málaga Norte la próxima temporada. La preparadora, tras dos cursos dirigiendo al equipo en el Grupo D de la División de Honor Plata, anunció al club su deseo de no continuar. Es su etapa como técnico del conjunto malagueño logró la salvación en ambas campañas, con una décima posición en la temporada 2019/2020 y con mejores resultados en la 2020/2021, donde ha terminado en la sexta plaza.

Con estas palabras ha querido despedirse Laura Plaza del Rincón Fertilidad Málaga Norte:

“Quiero expresar públicamente que dejaré de ser entrenadora del equipo de División de Honor Plata Rincón Fertilidad Málaga Norte para la próxima temporada, una decisión totalmente tomada por mi persona por temas laborales y personales. Quiero dar las gracias públicamente al Club Málaga Norte por la oportunidad y confianza depositada en mí.

Pero sobre todo quiero dar las gracias a ELLAS, a todas las jugadoras que he tenido el placer de compartir muchos momentos y vivencias, pero más aun de todo lo que he podido aprender con ellas en cada entrenamiento y en cada partido, ya que siempre algo nuevo me hacían ver o vivir. Sin ellas esto llamado balonmano no sería posible y desde aquí aprovecho para animar a todas y cada una de las jugadoras al no abandono de la práctica deportiva.

Por supuesto, no quiero olvidarme de mi sexto sentido, de mis “pepito grillo”, de mi fabuloso cuerpo técnico que sin ellas no hubiera sido posible, están por y para todo, ya que siempre han ido de la mano conmigo.

Me siento bastante emocionada por todo el apoyo y cariño recibido por las jugadoras y arropada por la gente que me aprecia y sabe cuánta pasión y dedicación le pongo a esto. Y estoy súper orgullosa de haber dejado huella en todas y cada una de las jugadoras.

Esto no es un adiós al balonmano, porque voy a seguir muy vinculada al deporte base y a todo lo que este en mi mano aportar para seguir creciendo en este maravilloso deporte.

Os deseo mucha suerte, muchos éxitos deportivos y cualquier cosa que necesitéis siempre estaré disponible.

Atentamente, Laura Plaza”

Desde el Club Málaga Norte quisieron a su vez desearle a Laura Plaza "la mayor de las suertes en su futuro, tanto en el plano personal como en el laboral, así como agradecerle el trabajo, esfuerzo y tesón que ha mostrado en los dos años que ha estado en el banquillo del Rincón Fertilidad Málaga Norte".