El Barça se puso por delante (2-1) en el 'playoff' de la Euroliga en busca de la 'Final Four' al vencer (70-78) este miércoles al Zenit en el Sibur Arena, donde buscará el pase el viernes, a tiro después de ganar otra guerra con Brandon Davies de capitán general.

El pívot estadounidense tiró del carro azulgrana en medio de la zozobra. Los de Xavi Pascual volvieron a exigir el máximo al campeón de la fase regular, un duelo de trincheras en el que Davies (22 puntos, 8 rebotes y 28 de valoración) marcó la diferencia para un Barça que logró respirar con una buena entrada tras el descanso.

Los de Sarunas Jasikevicius tuvieron un colchón de 10 puntos en el tercer cuarto pero Billy Baron (19) firmó la remontada local. Así volvió el tercer partido de la serie a la dura batalla de defensas, donde el Barça buscó a Davies, clave ya para empatar la serie. Kuric, Higgins, Calathes y Mirotic aportaron también para recuperar el factor cancha y bajar los humos a los rusos.

Casi cuarenta minutos de alta intensidad, como es esta Euroliga, que el cuadro culé empezó bien (0-6), aunque pronto el Zenit se puso a morder. Dos faltas rápidas de Higgins le dejaron fuera de la ecuación hasta el final y fue un tres de tres en triples de Kuric lo que mantuvo al Barça. Poythress y Thomas fueron lo mejor de los rusos, dominadores del rebote, con mucha presión.

Al Zenit solo le faltaba enchufar a Pangos, quien no metía pero sí asistía. Los de 'Saras' fallaron mucho bajo aros, aunque la tensión se notó en muchas muñecas, hasta en la de Pau Gasol en busca del triple. Mirotic tampoco logró entrar en el partido, jugó solo seis minutos del primer tiempo, y Rivers se gustó en el 28-21.

Fue el momento en el que irrumpió Davies, en un parcial de 0-8 que cambió el guion, de manera menos contundente por culpa de Baron (33-34). Sin embargo la reanudación trajo el mejor momento del Barça, con Davies haciendo daño tanto por dentro como por fuera (42-52). De nuevo Baron las enchufó para que la pelea siguiera en el último cuarto, donde el Barça fue mejor en defensa.

Los de Xavi Pascual, cargados de faltas en la lucha con Davies, fallaron en el momento clave y Higgins y Mirotic aportaron a tiempo para que el Barça no cediera esa pequeña renta. No le entraron las últimas a Pangos y Baron, mientras Calathes hizo más grande a Davies para incluso un final tranquilo, quizá la calma antes de la tempestad del viernes, de nuevo con público, donde el Barça puede sacar billete a Final Four de Colonia.

Ficha técnica

Resultado: Zenit, 70 - Barça, 78. (33-34, al descanso).

Zenit: Pangos (10), Hollins (1), Rivers (8), Thomas (10) y Black (8) --quinteto inicial--; Zakharov (-), Baron (19), Khvostov (-), Pushkov (-), Zubkov (-), Poythress (14).

Barça: Calathes (7), Higgins (16), Abrines (1), Mirotic (11) y Davies (22) --quinteto inicial--; Oriola (-), Martínez (-), Hanga (6), Bolmaro (-), Smits (-), Gasol (2), Kuric (13).

Parciales: 16-16, 17-18, 18-21, 19-23.

Árbitros: Boltauzer, Hordov y Nikolic. Eliminados por faltas Poythress y Black.

Pabellón: Sibur Arena, 5.187 espectadores.