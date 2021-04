La gran final de la EHF European Cup que peleará el Rincón Fertilidad está a punto de vivir su primer episodio. A las puertas del encuentro en Ciudad Jardín, la capitana del conjunto malagueño, Sole López, atiende a La Opinión para charlar un poco sobre sus sensaciones acerca del encuentro y cómo lo están preparando. También nos cuenta qué le parece el equipo croata, la respuesta de la afición a la oportunidad de que hubiera público en las gradas de Ciudad Jardín y la implicación que tiene para el equipo malagueño y para el balonmano andaluz esta final que jugarán las «panteras» ante un gran equipo del balonmano europeo. Por último, nos habla de quién lleva la etiqueta de favoritas en este choque y del curioso dato de que haya en este duelo 6 gemelas en la pista, incluidas ella y su hermana Espe.

Es la primera final europea del equipo, ¿cómo afrontan este encuentro? ¿Hay nervios?

Bueno, sí. Al fin y al cabo es una final y con la importancia que tiene algo de nervios hay, pero son nervios buenos y tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión. Estamos disfrutando de la semana, no solo de que sea el partido que es, sino disfrutar también de los entrenamientos, de cómo se prepara una final europea. Creo que están siendo unos momentos muy especiales.

Tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿cree que está en el mejor momento de su carrera deportiva?

No sé si individual, pero a nivel colectivo sin duda es el mejor año del Rincón Fertilidad Málaga, estamos consiguiendo muchísimos títulos después de un año y medio tan duro para nosotros, creo que lo merecemos y que lo estamos disfrutando todos. Sin duda, es el mejor momento aquí en Málaga.

¿Qué cree que supone para el balonmano femenino andaluz que un equipo como el Rincón Fertilidad Málaga haya llegado tan lejos?

Bueno, pues algo histórico, tanto para Málaga y el Rincón, como para Andalucía y su balonmano. Creo que el balonmano malagueño, el balonmano andaluz, el balonmano español se siente orgulloso de esta final. Al final, es trabajo y esfuerzo de todos y no se puede sentir mas que orgullo y alegría.

En el pabellón Ciudad Jardín ya cuelga el cartel de «no hay entradas», ¿Qué le parece esta respuesta tan rápida de la afición?

Como siempre, han demostrado, sobre todo este año, que la afición malagueña tenía ganas de balonmano, tenía ganas del Rincón Fertilidad y lo han demostrado una vez más. Se me ponen los vellos de punta al pensar que rápidamente, en cuestión de horas, se agotaron las entradas y para nosotras que estén con nosotros, que nos apoyen en un momento tan especial y que vivan con nosotros una final más es muy bonito. La verdad es que estamos muy felices por esa parte también.

Usted logró la plata en el Mundial de Japón 2019 ¿Es diferente afrontar un partido importante con la selección a hacerlo con su club?

En tema de importancia no hay diferencia, al final cuando preparas un partido de este calibre la importancia siempre es la misma y no noto ninguna diferencia. No tiene más que poner todas las ganas, toda la ilusión y todas las armas encima de la mesa y a disfrutarlo todo lo que podamos. Es decir, que en ese aspecto poca diferencia, se trata de estar concentrada y dar el máximo.

Su camino hasta la final ha sido casi impecable, tan solo una derrota y por un solo gol, ¿Creen que son las favoritas contra las croatas?

No, para nada, creo que es un rival muy duro y todos somos conscientes de ello, solo decir que vamos a intentarlo y que vamos a ir a por ello. Estamos haciendo muy buenos entrenamientos esta semana, preparando muy bien el rival, pero sabemos que es muy complicado, el Lokomotiv es un gran equipo y teníamos claro desde el primer momento que no somos las favoritas en esta final.

Hay un dato anecdótico muy especial de cara a este duelo entre Rincón Fertilidad y Lokomotiv, con seis gemelas en una misma final. Sorprendente, ¿no?

Me parece muy curioso. Ya es una coincidencia encontrar a unas gemelas que jueguen a balonmano en el mismo equipo, no es nada fácil y en cambio aquí hay seis entre los dos equipos. Pero bueno, será una final de gemelas, la verdad es que es un dato muy curioso.