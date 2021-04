Ilusión, deseo de jugar. Es lo que se respira en el seno del Rincón Fertilidad Málaga. “Estamos con muchas ganas, es algo histórico para el club, es algo único, ya las semifinales eran historia, y ahora plantarnos en una final, creo que no se puede pedir más”, afirma el técnico Suso Gallardo, al tiempo que Espe López expresa el deseo de la plantilla: “Tenemos mucha ilusión y entusiasmo, se nota en las conversaciones en vestuario con las compañeras. Hay muchas ganas de que llegue esa final y podamos disfrutarla aquí en Málaga con nuestra gente”.

Para el entrenador malagueño, esta final es un premio a la gran temporada del equipo y hay que disfrutarla, pero tiene claro que la concentración debe ser máxima. “Está la presión de todo deportista el querer siempre más y luchar por un título, pero tampoco no es que no nos queramos divertir sin llegar a que esto sea una fiesta que esperemos poder celebrar. Si algo ha demostrado el equipo es alegría en el campo y le ha transmitido mucho a la afición y es clave seguir así en esta final”, expresa.

Para la capitana Sole López, los puntos fuertes del Lokomotiv de Zagreb no suponen ni una mínima reducción de sus intenciones de ir a por la final: “Las sensaciones son positivas, analizando al Lokomotiv vemos que vamos a tener nuestras posibilidades dentro de ambos partidos. Tenemos que estar muy serias los sesenta minutos en todas las facetas del juego. Son jugadoras muy duras, con mucha experiencia, a las que físicamente no estamos acostumbradas, con lanzamiento exterior y una defensa muy contundente en el bloque central. Pero tenemos que buscarle las cosquillas y encontrar sus puntos débiles por donde podemos hacerles sufrir. Vamos a tener nuestras opciones”.

Pese a la vitola de favorito que pueda tener el cuadro croata, Suso Gallardo cree que todo comienza este sábado en igualdad para ambos equipos: “Al final una final está 50-50, ni el factor cancha, ni la experiencia, eso ya está demostrado que no vale para nada, al final lo que manda es el 40x20, ambos equipos nos hemos merecido estar en la final y ahora mismo empieza igual para los dos. Sería importante poder llevarnos una renta positiva para intentar en Croacia rematar la faena, porque si no será más complicado. Pero pienso que en Málaga no se va a decidir la final y pase lo que pase tendremos que ir a Zagreb a jugárnosla”.

Para Espe López, la clave del Rincón Fertilidad Málaga está en algo demostrado en toda la temporada, el buen hacer en campo propio. “Es lo fundamental, se ha visto a lo largo del año que la defensa es lo que nos ha dado tantas alegrías. Debemos defender fuerte y estar muy concentradas, sin apenas permitirnos fallos porque va a ser muy importante. Y también necesitamos que la portería nos acompañe en ese nivel que lleva todo el año”, apunta la malagueña.

En el mismo pensamiento se mantiene su entrenador, que también apunta como clave el factor ambiental: “Hemos bajado mucho la media de goles recibidos con respecto a los siete años de División de Honor, y eso es un dato clave para los éxitos y el crecimiento del equipo. Si queremos tener alguna opción en la final la tenemos que lograr defendiendo. Y también será importante el público, las veces que ha podido estar en la pista nos ha ayudado muchísimo y seguro que el sábado nos lleva en volandas y son ese jugador número ocho”.

Lo sabe la capitana, que ya ha levantado dos títulos este año delante de su gente y considera fundamental poder contar con ellos en la grada en esta final. “Como siempre, una vez más en una cita tan importante. Tanto en la Copa de la Reina como en la Supercopa nos han llevado en volandas, nos han mostrado ese calor, y este sábado va a volver a ser. Agotaron las entradas muy rápido, vamos a tener, dentro de lo posible, un lleno, y para nosotras son fundamentales”, concluye Sole López.