El partido de ida de la final de la EHF European Cup se quedó en Málaga tras la victoria por 32-28 de las panteras. Estos cuatro goles de ventaja pudieron ser hasta seis, pero las croatas pudieron acortar la diferencia tras unas decisiones arbitrales con las que Suso Gallardo quedó muy descontento. “Hay dos decisiones que creo que en una final europea no se pueden dar, en este caso nos ha perjudicado a nosotros”, apuntó el entrenador malagueño".

A pesar del polémico final, se ha mostrado satisfecho con el partido de sus jugadoras: “Antes del partido se hablaba de que era un 70% a 30% a favor de Zagreb, pero ahora creo que estamos 50% a 50% y, al menos hoy, hemos demostrado que podemos ser superiores a ellas durante 60 minutos”.

“Durante todo el partido hemos confiado en el trabajo que nos ha traído hasta aquí. Este equipo lleva 9 meses currando muchísimo, han demostrado ser unas currantes natas. Nuestras jugadoras son ambiciosas, quieren conseguir más cada día y superarse”, destacó Suso. Por otro lado, confesó que, a pesar de la victoria, les ha faltado subir un poco más la defensa y que la portería no ha acompañado como en otras ocasiones. Sin embargo, el técnico reconoció que el sistema había funcionado y que se le había atragantado en varios momentos al conjunto croata, permitiendo que el ataque malagueño fluyera mejor.

“No hemos hecho nada nuevo, tan solo alguna variante defensiva dentro del sistema para frenar el lanzamiento exterior de Zagreb”, comentó el técnico. “Ellas son físicamente superiores y lo sabemos, pero con nuestras armas y nuestra táctica hemos conseguido paliar esa diferencia física. Además tienen una primera línea de jugadoras internacionales absolutas, como las hermanas Kalaus. Son jugadoras a las que les afecta poco el cansancio, grandes fintadoras y lanzadoras, por eso había que intentar algo distinto para que no se sintieran cómodas y hoy por momentos lo hemos conseguido”.

“Aun así han conseguido meter muchos goles, que para eso tienen la trayectoria y la calidad que tienen, pero nosotros hemos seguido confiando en el trabajo de estos meses y vamos a ir a Croacia con la misma ilusión que hemos puesto hoy”, añadió el entrenador de equipo malagueño.

Sobre que el partido en Zagreb no vaya a tener público, a diferencia de lo ocurrido en Ciudad Jardín, comentó que, tanto si hubiera público como si no lo hubiera, es consciente de que va a ser un partido muy complicado. “Ahora mismo pienso en que ya no jugamos en casa, que hay un viaje largo de por medio y que ellas tienen una semana entera para recuperarse y analizar el partido de hoy”, comentó el técnico. “Yo quería estar en esta final, estamos aquí por méritos propios y vamos a ir a Croacia a ganar”, sentenció el entrenador de las “panteras”.