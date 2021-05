El baloncesto ACB se reúne hoy en Barcelona en una asamblea presencial, la primera desde que en marzo de 2020 la pandemia del coronavirus llegó a nuestras vidas, en la que se reorganizará el calendario para lo que resta de temporada. Se buscan fechas definitivas para las dos últimas jornadas de la Fase Regular, para los partidos que todavía están aplazados por casos de coronavirus, entre ellos el Unicaja-Andorra y el Baskonia-Unicaja, y para el propio play off por el título.

Tras la marcha de Eduardo García como presidente del Unicaja Baloncesto hace ya más de un mes, y todavía sin un sustituto al frente de la entidad de Los Guindos, se estrenará el gerente Paco Sáez como máximo representante del club en esta cita en la sede de la Liga en la capital catalana.

Hay muchas cosas que decidir en la reunión de hoy por los representantes de los 19 clubes de la Liga Endesa. Es seguro que la jornada del próximo fin de semana queda sin cambios. Es decir, que en el caso del Unicaja, la visita al UCAM de Murcia del próximo sábado, a partir de las 18 horas, está asegurada y no tendrá variación. Pero a partir de ahí, hay que reestructurarlo todo.

Así las cosas, en clave cajista habrá que ver las fechas definitivas de los partidos Acunsa Gipuzkoa-Unicaja (jornada 37) y Unicaja-Real Madrid (jornada 38), además de en qué fecha se reubican los dos partidos aplazados que tienen pendientes los de Fotis Katsikaris, ante el MoraBanc Andorra, en el Carpena, y frente al TD Systems Baskonia, en el Buesa Arena.

Lo único que sí se sabe es que la jornada 38, la última de la Fase Regular, se colocará el fin de semana del 22 y 23 de mayo y que, por lo tanto, el play off por el título no arrancará, mínimo, hasta el 25 del presente mes de mayo. No hay tampoco mucho margen para alargar el final de temporada porque este verano hay Preolímpicos previos a los Juegos de Tokio, que no afectan a la selección española, pero sí a muchos jugadores extranjeros que juegan en la Liga Endesa, por lo que desde mediados de junio es tiempo para las selecciones nacionales y la resolución del play off no puede superar en ningún caso el 16 del próximo mes de junio.

Lo que sí es seguro es que el final de la Liga Regular, que estaba estipulado para el 16 de mayo, se tiene que retrasar por esos brotes surgidos en las últimas semanas en varios equipos de la Liga Endesa, que han obligado a suspender varios partidos.

De hecho, el Unicaja será hoy uno de los clubes más «protagonistas» de la asamblea por tener todavía esos dos partidos aplazados ante los del Principado y ante los vitorianos. Y es que el Unicaja ha disputado hasta la fecha 31 partidos, siendo el equipo que menos ha jugado de toda la Liga, solo superado por los 30 que acumula el Andorra y empatado con Baskonia y RETAbet Bilbao Basket, también con 31, justo los 3 equipos que han estado confinados estas últimas semanas por culpa de varios brotes de covid en sus respectivos vestuarios.

El objetivo en la asamblea de hoy, según han explicado desde la propia competición, es buscar huecos en el calendario para que se disputen todos los partidos pendientes para evitar así aplicar el acuerdo aprobado en la asamblea de inicio de temporada según el cual, con el 70% de la competición disputada, se podrían resolver los descensos y el campeón.

Barça y Madrid se juegan hoy el billete para la Final Four de Colonia

El Real Madrid de Pablo Laso y el Barça de Sarunas Jasikevicius juegan hoy el quinto y último partido del play off de cuartos de final de la Euroliga, en busca de una victoria que les clasifique a ambos para la Final Four de Colonia, en la que ya espera el CSKA, clasificado la pasada semana al superar al Fenerbahce en su cruce de cuartos.

El Barça recibe en el Palau Blaugrana al Zenit de San Petersburgo (21 horas), mientras que los blancos rinden visita al Efes turco (18.45 horas). La otra eliminatoria que está por decidir es la del Armani Milán contra el Bayern.